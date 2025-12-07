Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    7 Dec 2025 11:22 AM IST
    7 Dec 2025 11:22 AM IST

    സൗ​ദി ജ​യി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സേ​വ​നം

    ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്​
    സൗ​ദി ജ​യി​ലു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സേ​വ​നം
    റി​യാ​ദ്: വൃ​ക്ക​രോ​ഗം ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്​​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ള​മു​ള്ള ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സേ​വ​നം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    സൗ​ദി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ജ​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. ഉ​യ​ർ​ന്ന മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തി​​ന്റെ നി​ല​വാ​രം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ബാ​ഹ്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ റ​ഫ​റ​ലു​ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ജ​യി​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട്രേ​റ്റു​മാ​യി ഏ​കോ​പി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    ജ​യി​ൽ പ​രി​ത​സ്ഥി​തി​യി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ലോ​ക​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സ്ഥി​രീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ മൊ​ബൈ​ൽ ഡ​യാ​ലി​സി​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന പു​രോ​ഗ​തി​യെ പ്ര​തി​നി​ധാ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു.

    ചി​കി​ത്സ​യു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യും ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സു​ര​ക്ഷ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യ​ശാ​സ്ത്ര​പ​ര​മാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കാ​ൻ പ്രാ​പ്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ഇ​ത് പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

    ത​ട​വു​കാ​ർ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന ആ​രോ​ഗ്യ​പ​രി​ര​ക്ഷ​യു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ലെ വി​വി​ധ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ൽ ഈ ​സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന വി​ഭാ​ഗം പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    X