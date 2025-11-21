Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Nov 2025 2:13 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Nov 2025 2:13 PM IST

    എം.എം.വി.എച്ച്.എസ് പൂർവ വിദ്യാർഥി സംഗമം

    എം.എം.വി.എച്ച്.എസ് പൂർവ വിദ്യാർഥി സംഗമം
    കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​ര​പ്പി​ൽ എം.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്കൂ​ൾ പൂ​ർ​വ

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സം​ഗ​മം 

    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പ​ര​പ്പി​ൽ എം.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് സ്കൂ​ളി​ലെ പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ സം​ഗ​മം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ‘നേ​രം പോ​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ൽ ഐ.​പി. ഇ​ർ​ഫാ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ദ​മ്മാ​മി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന അം​ഗ​വും പൂ​ർ​വ​വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​മാ​യ എ​ൻ​ജി. കെ.​വി. ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ചാ​രി​റ്റി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളി​ലും പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്ക് വ​ലി​യ പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. എം.​എം. ഹൈ​സ്കൂ​ൾ മു​ൻ അ​ധ്യാ​പ​ക​നാ​യ എ​സ്.​പി. ഹാ​രി​സ് ച​ട​ങ്ങി​ലെ വി​ശി​ഷ്​​ടാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ദ​മ്മാം എം.​എം.​വി.​എ​ച്ച്.​എ​സ് അ​ലൂം​നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​വേ​ണ്ടി കെ.​വി. ഹ​സ്സ​ൻ കോ​യ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. സ്കൂ​ളി​​ന്റെ ച​രി​ത്രം ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന ശ​താ​ബ്​​ദി സ്മ​ര​ണി​ക​യു​ടെ പ​തി​പ്പ് ഹാ​രി​സ് അ​ലൂ​മ്നി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്​ കൈ​മാ​റി. ശി​ഹാ​ബ്, തോ​പ്പി​ൽ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, മൂ​സ​കോ​യ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മു​നി​യാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    X