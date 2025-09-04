Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 2:50 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 2:50 PM IST

    മി​ത്ര​യോ​ണം "ത​കി​ട താ​ളം' ഇ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​നൊ​പ്പം

    മി​ത്ര​യോ​ണം ത​കി​ട താ​ളം ഇ​ന്ന് ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​നൊ​പ്പം
    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദി​ലെ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ (മി​ത്ര) കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഇ​ന്ന് (വ്യാ​ഴം) കോ​ന്നി ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​നി​ലെ അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് നൗ​ഷാ​ദ് ചി​റ്റാ​റും സെ​ക്ര​ട്ട​റി രാ​ജീ​വ്‌ സാ​ഹി​ബും ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി നി​ഷാ രാ​ജീ​വും അ​റി​യി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കും. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും അ​ന്തേ​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​വും ന​ട​ക്കും. ജ​ന​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

