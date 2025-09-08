Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 8 Sept 2025 9:56 AM IST
    date_range 8 Sept 2025 9:56 AM IST

    മി​ത്ര പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ്നേ​ഹ​പ്ര​യാ​ണ​വും

    mitra pathanamthitta pravasi association
    മി​ത്ര പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ൻ ദേ​വ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ, സ്നേ​ഹ​പ്ര​യാ​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ, ക്ല​ബു​ക​ൾ, ന​വ​മാ​ധ്യ​മ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ക​രു​ത​ലി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'ഓ​ണ​സ്പ​ർ​ശം 2025'ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി കോ​ന്നി ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ൻ ദേ​വ​ലോ​ക​ത്തി​ൽ മി​ത്ര പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും സ്നേ​ഹ​പ്ര​യാ​ണം 953 മ​ത് ദി​ന​സം​ഗ​മ​വും ന​ട​ന്നു. മി​ത്ര (പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​യാ​ദ്) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കേ​ര​ള ഡോ. ​പു​ന​ലൂ​ർ സോ​മ​രാ​ജ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ ദൈ​വ​മാ​യി ആ​ദ​രി​ക്ക​ണം.

    ഗാ​ന്ധി​യ​ൻ ദ​ർ​ശ​നം ജീ​വി​ത സ​ന്ദേ​ശ​മാ​ക്ക​ണം, സ​ക​ല​ജീ​വ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളെ​യും സ്നേ​ഹി​ക്ക​ണം എ​ന്നീ സ​ന്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ക​ർ​ന്നു​ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ന്റ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ച ആ​യി​രം ദി​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന 'സ്നേ​ഹ​പ്ര​യാ​ണം' 953ാം ദി​ന​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മി​ത്ര പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ജോ​സ​ഫ് അ​തി​രു​ങ്ക​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​സ​ഫ് അ​തു​ങ്ക​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ചി​റ്റാ​ർ ആ​ന​ന്ദ​ൻ, കോ​ന്നി വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, തു​ള​സി​ധ​ര​ൻ ചാ​ങ്ങ​മ​ണ്ണി​ൽ, എ. ​ദീ​പ​കു​മാ​ർ, സ​ന്തോ​ഷ് കൊ​ല്ല​ൻ​പ​ടി, ജി​ജ ജോ​സ​ഫ്, മ​ല്ലി​ക സോ​മ​ൻ, ഗാ​ന്ധി​ഭ​വ​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ജീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. മി​ത്ര പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ വ​ക​യാ​യി ഓ​ണ​ക്കോ​ടി വി​ത​ര​ണ​വും, ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ന​ട​ന്നു.

    TAGS:Gulf Newsonam celebrationExpatriate AssociationSaudi Arabia News
    News Summary - Mitra Pathanamthitta Expatriate Association Onam Celebration and Friendship Journey
