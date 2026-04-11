    Posted On
    date_range 11 April 2026 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 11 April 2026 1:58 PM IST

    റഗ്ദാൻ കുന്നുകളെ പുൽകി മൂടൽമഞ്ഞ്; അൽ ബാഹയിൽ വിസ്മയക്കാഴ്ച

    അൽ ബാഹ: പ്രകൃതിയുടെ മനോഹാരിതയാൽ അനുഗൃഹീതമായ അൽ ബാഹയിലെ റഗ്ദാൻ വനമേഖലയിൽ വിസ്മയകരമായ കാഴ്ചയൊരുക്കി മൂടൽമഞ്ഞ്. കുന്നിൻചെരിവുകളെ പുൽകി നിൽക്കുന്ന താഴ്ന്ന മേഘങ്ങൾ പ്രദേശം മുഴുവൻ വെള്ളിപ്പട്ടു പുതപ്പിച്ചതുപോലെയുള്ള ഒരു മാസ്മരിക അന്തരീക്ഷമാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

    രാത്രികാലങ്ങളിൽ പാതയോരങ്ങളിലെ വിളക്കുകൾക്കിടയിലൂടെ മൂടൽമഞ്ഞ് ഒഴുകിനീങ്ങുന്ന ദൃശ്യം സഞ്ചാരികളെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കുന്നു. കൊടുംതണുപ്പിലും സന്ദർശകരുടെ തിരക്കേറുന്നതോടെ സൗദിയിലെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ അൽ-ബാഹയുടെ പ്രശസ്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ്.

    കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ്

    അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.

    * കൂടുതൽ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മേഖലകൾ: അൽ-ബാഹ, അസീർ, ജാസാൻ, നജ്‌റാൻ.

    * മറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ: മക്ക, റിയാദ്, കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിലും മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.

    പർവ്വതപ്രദേശങ്ങളിലെ ഈ അസാധാരണമായ പ്രകൃതിഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേരാണ് ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്.

    TAGS: fog, Saudi, Al Baha
    News Summary - Mist embraces Raghadan Hills; A breathtaking sight in Al Baha.
