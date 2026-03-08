Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅൽഖർജ് അമീർ സുൽത്താൻ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 8 March 2026 7:15 AM IST
    Updated On
    date_range 8 March 2026 7:15 AM IST

    അൽഖർജ് അമീർ സുൽത്താൻ എയർബേസിനു നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം

    text_fields
    bookmark_border
    ഒരു മിസൈൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് വീണതായി സൗദി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
    അൽഖർജ് അമീർ സുൽത്താൻ എയർബേസിനു നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം
    cancel

    റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിലെ അമീർ സുൽത്താൻ എയർബേസ് ലക്ഷ്യമാക്കി തൊടുത്തുവിട്ട മിസൈലുകൾ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം തകർത്തു. ഇതിൽ ഒരു മിസൈൽ ആളൊഴിഞ്ഞ പ്രദേശത്താണ് പതിച്ചതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ബ്രിഗേഡിയർ ജനറൽ തുർക്കി അൽ മാലിക്കി ശനിയാഴ്ച അറിയിച്ചു.

    എയർബേസ് ലക്ഷ്യമാക്കി വന്ന രണ്ട് ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ നേരത്തെ തന്നെ ആകാശത്തുവെച്ച് തടയുകയും വിജയകരമായി നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

    റിയാദ് നഗരത്തിന് കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി എത്തിയ ഡ്രോണും സൈന്യം വെടിവെച്ചിട്ടു. റുബുൽ ഖാലി മേഖലയിലൂടെ ശൈബ ഓയിൽ ഫീൽഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങിയ കൂടുതൽ ഡ്രോണുകളെയും പ്രതിരോധ സേന തകർത്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷക്ക് ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Missile AttackAl-Kharjgulfnews saudi arabiaIsrael Iran War
    News Summary - Missile attack on Al-Kharj Amir Sultan Airbase
    Similar News
    Next Story
    X