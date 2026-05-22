    ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ...
    Saudi Arabia
    date_range 22 May 2026 7:23 AM IST
    date_range 22 May 2026 7:23 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ ക​ടു​ത്ത ചൂ​ടി​ന് സാ​ധ്യ​ത തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശ​വു​മാ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    മ​ക്ക: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് വേ​ള​യി​ൽ താ​പ​നി​ല 45 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് ക​വി​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ള്ള​തി​നാ​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ക​ടു​ത്ത ജാ​ഗ്ര​ത മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​മ്പോ​ൾ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. ഉ​യ​ർ​ന്ന അ​ള​വി​ലു​ള്ള സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം നേ​രി​ട്ട് ഏ​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത് സൂ​ര്യാ​ഘാ​ത​ത്തി​നും ക​ടു​ത്ത ചൂ​ട് മൂ​ല​മു​ള്ള ക്ഷീ​ണ​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം. അ​തി​നാ​ൽ ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തോ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ചൂ​ട് ഏ​റ്റ​വും ക​ഠി​ന​മാ​കു​ന്ന രാ​വി​ലെ പ​ത്ത് മു​ത​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം നാ​ല് വ​രെ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് പ​ര​മാ​വ​ധി ഒ​ഴി​വാ​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. പു​റ​ത്തു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ നേ​രി​ട്ട് സൂ​ര്യ​പ്ര​കാ​ശം ഏ​ൽ​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും കു​ട ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, ശ​രീ​ര​ത്തി​ലെ ജ​ലാം​ശം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും നി​ർ​ജ​ലീ​ക​ര​ണം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​മാ​യി പ​തി​വാ​യി വെ​ള്ളം കു​ടി​ക്കാ​ൻ പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ഹ​ജ്ജ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന തീ​വ്ര​മാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ അ​വ​ർ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ് ക​ർ​മം അ​നാ​യാ​സ​മാ​യും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​തോ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​ണം

    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​ദ്യു​ത ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും മാ​ത്ര​മേ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വൂ എ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സേ​ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കും ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ​ക്കും ക​ർ​ശ​ന നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. വൈ​ദ്യു​തി ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​മി​ത​ഭാ​രം മൂ​ലം ഷോ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്യൂ​ട്ടോ തീ​പി​ടി​ത്ത​മോ ഉ​ണ്ടാ​കാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​ണ് ഈ ​മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ.

    ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷാ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പാ​ലി​ക്കാ​ൻ എ​ല്ലാ​വ​രും ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ ഉ​ട​ൻ സ​ഹാ​യ​ത്തി​നാ​യി 911 എ​ന്ന ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ് സേ​ന അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:pilgrimsgulfsaudiarabiahajj
    News Summary - Ministry warns pilgrims of possible heatwave during Hajj
