Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 1:04 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 1:04 PM IST

    ജി​ദ്ദ​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ൾ

    ജി​ദ്ദ​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ൾ
    സൗ​ദി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    റി​യാ​ദ്: ടൂ​റി​സം തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ളു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യം ജി​ദ്ദ​യി​ലും മ​ദീ​ന​യി​ലും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ടൂ​റി​സം ജോ​ലി​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ​വ​രെ ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ടൂ​റി​സം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ൽ തേ​ടു​ന്ന സൗ​ദി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ഒ​രു​മി​ച്ച് ​കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് മേ​ള​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന മേ​ള​യി​ൽ സൗ​ദി പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ൽ 1,400ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും മ​ദീ​ന​യി​ൽ 1,100 തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി. സൗ​ദി​യി​ലെ ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സൗ​ദി​വ​ത്ക​ര​ണ നി​ര​ക്ക് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ടൂ​റി​സം വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തി​ന് സൗ​ദി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള മ​നു​ഷ്യ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യു​ടെ ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ൾ.

    സൗ​ദി പു​രു​ഷ​ന്മാ​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ശാ​ക്തീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ളെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണി​ത്. അ​വ​രു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​തു​ല്യ​മാ​യ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    യോ​ഗ്യ​ത​യു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് വി​വി​ധ ടൂ​റി​സം സ്പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളി​ലെ തൊ​ഴി​ല​ന്വേ​ഷ​ക​രെ​യും സ്ത്രീ​ക​ളെ​യും ടൂ​റി​സം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ മേ​ള​ക​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് ഇ​ത് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​ത് ദേ​ശീ​യ കേ​ഡ​റു​ക​ൾ​ക്ക് ഗു​ണ​പ​ര​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

