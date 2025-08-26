Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Aug 2025 7:07 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Aug 2025 7:07 AM IST

    മാ​ന​വ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പ്; സേ​വ​ന ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം 50 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞു

    പ്ര​തി​ദി​നം ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 1,30,000 ത്തി​ല​ധി​കം
    human resources and social development
    human resources and social development

    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: മ​നു​ഷ്യ വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് പ്ര​യോ​ജ​നം സ്വീ​ക​രി​ച്ച​വ​ർ 50 ല​ക്ഷം ക​വി​ഞ്ഞ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​തി​ദി​നം ആ​പ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ 1,30,000 ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​ണ്. ഏ​കീ​കൃ​ത സ്മാ​ർ​ട്ട് ഡി​വൈ​സ് ആ​പ് വ​ഴി​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന യാ​ത്ര ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്. ഉ​പ​യോ​ക്തൃ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് വേ​ഗ​ത്തി​ലും സൗ​ക​ര്യ​ത്തി​ലും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഈ ​ആ​പ് വ​ഴി തെ​ളി​യു​ന്ന​ത്.

    ഇ​തു​വ​രെ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ മു​ഖാ​ന്ത​രം ഏ​ഴു കോ​ടി​യി​ല​ധി​കം വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ഡി​ജി​റ്റ​ൽ കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ ന​ൽ​കി. കൂ​ടാ​തെ, മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച 52 സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി​യെ​യും സ​ർ​ക്കാ​ർ മേ​ഖ​ല​യെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഇ​തി​ലൂ​ടെ വ്യ​ക്ത​മാ​കു​ന്നു. ആ​പ് ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും വേ​ണ്ടി ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ക​രാ​ർ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, വേ​ത​ന സം​ര​ക്ഷ​ണ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യ​ൽ, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​ല​റ്റ് മു​ഖേ​ന ശ​മ്പ​ള​മാ​റ്റം തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​കീ​കൃ​ത സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്നു. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ വി​സ​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള ത​ൽ​ക്ഷ​ണ അ​പേ​ക്ഷ, പ്ര​വാ​സി തൊ​ഴി​ലാ​ളി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മാ​റ്റി ന​ൽ​ക​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മ ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ൽ, സേ​വ​നാ​വ​സാ​ന കാ​ൽ​ക്കു​ലേ​റ്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ആ​പ്പി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്.

    കൂ​ടാ​തെ അ​വ​കാ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ട​മ​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ ഫ​യ​ലു​ക​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​പ് വ​ഴി സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, വൈ​ക​ല്യ നി​ർ​ണ​യം, വൈ​ക​ല്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ധ​ന​സ​ഹാ​യം, സ​ഹ​ക​ര​ണ​സം​ഘ​ങ്ങ​ൾ രൂ​പീ​ക​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ന​ട​ത്താം. ഗൃ​ഹ​പീ​ഡ​ന കേ​സു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഇ​തി​നു​ണ്ട്. സ്ത്രീ​ക​ൾ, യു​വാ​ക്ക​ൾ, മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ, വി​ര​മി​ച്ച​വ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സേ​വ​ന പാ​ത​ക​ൾ ഒ​രു​ക്കി സ​മ​ഗ്ര സേ​വ​ന​ല​ഭ്യ​ത​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യാ​യി ആ​പ് മാ​റു​ന്നു.

    പൊ​തു മേ​ഖ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജോ​ലി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കാ​ണു​ക, വി​ര​മി​ക്ക​ൽ സ്റ്റേ​റ്റ്മെ​ന്റ് എ​ടു​ക്കു​ക, സ്റ്റാ​റ്റ​സ് അ​ന്വേ​ഷി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ജോ​ലി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റ് ചെ​യ്യ​ൽ, ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ എ​ന്നി​വ​യും ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് രീ​തി​യി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യും പേ​പ്പ​ർ വ​ർ​ക്ക് കു​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക​യും സ​മ​ഗ്ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ഏ​കീ​കൃ​ത ആ​പ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​രി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ ദേ​ശീ​യ പ്ര​ക്രി​യ​യെ പി​ന്തു​ണ​യ്ക്കു​ന്ന ഒ​രു ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന പ്ലാ​റ്റ്ഫോം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്.

    സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി ആ​പ്പി​ൽ പു​തി​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ തൊ​ഴി​ൽ വി​പ​ണി സൃ​ഷ്ടി​ക്ക​ൽ, വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ സു​താ​ര്യ​ത​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഈ ​ആ​പ് നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു.

