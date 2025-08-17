Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മാ​ധ്യ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്’ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചു

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, മാ​ധ്യ​മ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്’ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ചു
    ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ മാ​ജി​ദ് അ​ൽ​സ​ഖ​ഫി​യും ഡോ. ​ലീ​ന ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​തൈ​മി​യും ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​പ്പോ​ൾ.

    റി​യാ​ദ്​: ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മി​ക​ച്ച മാ​ധ്യ​മ ക​മ്പ​നി​ക​ളി​ലും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും സൗ​ദി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ യോ​ഗ്യ​രാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും ദേ​ശീ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ​രി​ശീ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള ‘മീ​ഡി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്’ സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വാ​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ൾ സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ​ബെ​നി​യാ​ന്റെ​യും വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ൽ​ദോ​സാ​രി​യു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ വാ​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സ്ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ഷ​ൻ റി​യ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ഞ്ചി​നീ​യ​ർ മാ​ജി​ദ് അ​ൽ​സ​ഖ​ഫി​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​ലീ​ന ബി​ൻ​ത് മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​തൈ​മി​യു​മാ​ണ് ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് നി​ര​വ​ധി പാ​ത​ക​ളി​ൽ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം ഖാ​ദി​മു​ൽ ഹ​റ​മൈ​ൻ സ്‌​കോ​ള​ർ​ഷിപ് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​​ന്റെ പാ​ത​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യ്‌​ക്കാ​യു​ള്ള ‘വാ​ഈ​ദ്’ ട്രാ​ക്കി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വാ​ർ​ത്ത മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സം​യു​ക്ത സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ‘മാ​ധ്യ​മ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ക’ എ​ന്ന​താ​ണ് വാ​ഇ​ദ്​ ട്രാ​ക്ക്​ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. വി​ഷ​ൻ 2030ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അ​നു​സൃ​ത​മാ​യി സൗ​ദി പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ട് ദേ​ശീ​യ മാ​ധ്യ​മ വ്യ​വ​സാ​യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും മേ​ഖ​ല​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ഇ​രു​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ഈ ​സ​വി​ശേ​ഷ സം​രം​ഭം ഉ​രു​ത്തി​രി​ഞ്ഞ​ത്.

