    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    8 March 2026 9:00 AM IST
    Updated On
    8 March 2026 9:00 AM IST

    മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും തകർത്ത് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം
    സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ട​ങ്ങ​ളും സൈ​നി​ക താ​വ​ള​ങ്ങ​ളും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ണ്ടാ​യ വ​ൻ വ്യോ​മാ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ സൗ​ദി പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഏ​താ​നും മ​ണി​ക്കൂ​റു​ക​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്ന് ബാ​ല​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും 23 ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​മാ​ണ് വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ട​തെ​ന്ന് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ വ​ക്താ​വ് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി അ​റി​യി​ച്ചു.

    അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഇ​നി ആ​ക്ര​മി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന ഇ​റാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​സൂ​ദ് പെ​ഷ​സ്കി​യാ​​ന്റെ പ്ര​സ്താ​വ​ന പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് രാ​ജ്യ​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ നീ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​ത് എ​ന്ന​ത് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സാ​യ ഷെ​യ്ബ എ​ണ്ണ​പ്പാ​ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് റു​ബ് അ​ൽ ഖാ​ലി മേ​ഖ​ല​യി​ലൂ​ടെ എ​ത്തി​യ ഡ്രോ​ണു​ക​ളെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നാ​ല് ഡ്രോ​ണു​ക​ളും തൊ​ട്ടു​പി​ന്നാ​ലെ ആ​റ് ഡ്രോ​ണു​ക​ളും ത​ക​ർ​ത്തു. തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ നീ​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​തേ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ച് നാ​ല് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടി നി​ർ​വീ​ര്യ​മാ​ക്കി. മ​റ്റൊ​രു ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ റു​ബ്അ​ൽ ഖാ​ലി​യി​ൽ വെ​ച്ച് ത​ന്നെ ര​ണ്ട് ഡ്രോ​ണു​ക​ൾ കൂ​ടി വെ​ടി​വെ​ച്ചി​ട്ടു. അ​ൽ ഖ​ർ​ജി​ലെ ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ അ​മീ​ർ സു​ൽ​ത്താ​ൻ എ​യ​ർ​ബേ​സ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടെ​ത്തി​യ ബാ​ല​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ളും പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന ആ​കാ​ശ​ത്തു​വെ​ച്ച് ന​ശി​പ്പി​ച്ചു. എ​യ​ർ​ബേ​സി​ന് നേ​രെ വ​ന്ന ര​ണ്ട് ബാ​ല​സ്​​റ്റി​ക് മി​സൈ​ലു​ക​ൾ ത​ക​ർ​ത്തു. റി​യാ​ദ് ന​ഗ​ര​ത്തി​ന് കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ത്ത് എ​ത്തി​യ ര​ണ്ട് ഡ്രോ​ണു​ക​ളും വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലും റി​യാ​ദി​െൻറ കി​ഴ​ക്ക്, വ​ട​ക്കു​കി​ഴ​ക്ക് ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, അ​ൽ ഖ​ർ​ജ് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കി സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​ക്ര​മ​ണ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്നി​രു​ന്നു. അ​ന്ന് അ​ഞ്ച് ബാ​ല​സ്​​റ്റി​ക്-​ക്രൂ​യി​സ് മി​സൈ​ലു​ക​ളും ആ​റ് ഡ്രോ​ണു​ക​ളു​മാ​ണ് പ്ര​തി​രോ​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യം ത​ക​ർ​ത്ത​ത്. ‘രാ​ജ്യ​ത്തി​​ന്റെ സു​ര​ക്ഷ​യ്ക്കും സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ൾ​ക്കും നേ​രെ ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം ഭീ​ക​രാ​ക്ര​മ​ണ ഭീ​ഷ​ണി​ക​ളെ അ​തി​ശ​ക്ത​മാ​യി ത​ന്നെ നേ​രി​ടും. മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​മാ​ധാ​ന​വും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്ര​തി​രോ​ധ സേ​ന സ​ജ്ജ​മാ​ണ്.’ -മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ തു​ർ​ക്കി അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി.

