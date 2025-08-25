Begin typing your search above and press return to search.
    വി​ശ​ദ​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ​നി​രോ​ധ​നമേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    സൗ​ദി മു​ദ്ര​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വ്യാ​പാ​ര​മു​ദ്ര​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​സ്​​തു മു​ദ്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം
    വി​ശ​ദ​ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​ത്ത ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ര​സ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ​നി​രോ​ധ​നമേ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റി​യാ​ദ്​: വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത് സൗ​ദി വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​രോ​ധി​ച്ചു. വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ത്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും നി​യ​മ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം നി​ശ്ച​യി​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്ത​ണം.

    വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും പ​ര​സ്യം, ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ത്തി​ന്റെ സ്വ​ഭാ​വം, ഭാ​രം, ത​രം, പ​രി​ശു​ദ്ധി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്യ​ത്തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ച​ട്ട​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ര​സ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് നി​രോ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തെ ആ​ദ്യം അ​റി​യി​ക്കാ​തെ വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ര​ത്ന​ക്ക​ല്ലു​ക​ളു​ടെ​യും വി​ൽ​പ​ന​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നോ അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന്റെ സ്ഥാ​നം മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നോ അ​ത്ത​രം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നോ അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. സൗ​ദി​യു​ടെ മു​ദ്ര​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത വ്യാ​പാ​ര​മു​ദ്ര​യോ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് വ​സ്​​തു മു​ദ്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്ക​ണം എ​ന്ന​തു​പോ​ലു​ള്ള നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​വ വി​ൽ​ക്കു​വാ​നോ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​വാ​നോ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​വാ​നോ പാ​ടി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​റ​ഞ്ഞു. വി​ല​യേ​റി​യ ലോ​ഹ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, വൃ​ത്തി​യാ​ക്ക​ൽ, വെ​ൽ​ഡി​ങ്, പെ​യി​ന്റി​ങ് ​അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മി​നു​ക്കു​പ​ണി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​ന് ആ ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വാ​ണി​ജ്യ ര​ജി​സ്റ്റ​റി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം സൂ​ചി​പ്പി​

