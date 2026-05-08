    date_range 8 May 2026 2:33 PM IST
    date_range 8 May 2026 2:33 PM IST

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി 73 ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ അം​ഗീ​കാ​രം

    മ​ക്ക: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കു​ള്ളി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സേ​വ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി 73 ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ന സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ക​രാ​റു​ക​ളി​ലെ വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യും സു​താ​ര്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി രൂ​പീ​ക​രി​ച്ച സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി. താ​മ​സം, ഗ​താ​ഗ​തം, ഭ​ക്ഷ​ണം, മ​റ്റ് അ​നു​ബ​ന്ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള സാ​ങ്കേ​തി​ക​വും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​പ​ര​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ച ക​മ്പ​നി​ക​ളെ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രാ​ല​യം തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. രാ​ജ്യ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച അ​നു​ഭ​വം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും ഈ ​അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​ലൂ​ടെ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഹ​ജ്ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച അം​ഗീ​കൃ​ത ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച്, ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ വ​ഴി മാ​ത്ര​മേ ക​രാ​റു​ക​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടാ​വൂ എ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ലെ ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ വ​ഞ്ചി​ത​രാ​ക​രു​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​ത്യേ​കം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ചാ​ന​ലു​ക​ൾ വ​ഴി ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​ത് സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​ഗ​മ​വു​മാ​യ തീ​ർ​ഥാ​ട​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് ആ​ത്മ​സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ​യും മ​ന​സ്സ​മാ​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യും ആ​രാ​ധ​ന​ക​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ക​ർ​ശ​ന​മാ​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

