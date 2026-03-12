Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 12 March 2026 11:29 AM IST
    date_range 12 March 2026 11:29 AM IST

    ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മന്ത്രി; പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികൾ

    ഹജ്ജ് ഒരുക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മന്ത്രി; പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ വൻ വികസന പദ്ധതികൾ
    ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​ക്ക: ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഹ​ജ്ജ് തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളും വി​വി​ധ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി​യും വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​തൗ​ഫീ​ഖ് അ​ൽ​റ​ബീ​അ പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മ​ന്ത്രി നേ​രി​ട്ടെ​ത്തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​ത്.

    തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന 400 കി​ട​ക്ക​ക​ളു​ള്ള എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി ആ​ശു​പ​ത്രി പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട നി​ർ​മാ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പു​ണ്യ​ന​ഗ​രി​യു​ടെ ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി​യും ഭൗ​തി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തി തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    36,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ വി​ശ്ര​മ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​​ന്റെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ന്ത്രി വി​ല​യി​രു​ത്തി. കാ​ൽ​ന​ട യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പാ​ത​ക​ൾ, സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ത​ണ​ലേ​കാ​ൻ കു​ട​ക​ൾ, കൂ​ളി​ങ് ഫാ​നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ക്കും.

    ജ​ബ​ലു​റ​ഹ്മ, ന​മി​റ മ​സ്ജി​ദ് മു​റ്റം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ക​ഠി​ന​മാ​യ ചൂ​ട് ല​ഘൂ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ​സു​ഖം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​ണ്യ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​ര​ക്ക് നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം ഈ ​വ​ർ​ഷം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - Minister reviews Hajj preparations; Major development projects at holy sites
