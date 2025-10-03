Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    date_range 3 Oct 2025 7:30 AM IST
    date_range 3 Oct 2025 7:30 AM IST

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഐ​റീ​ഡി'​ന് വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ശം​സ

    ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഐ​റീ​ഡി​ന് വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ പ്ര​ശം​സ
    വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ മ​ന്ത്രി 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഐ​റീ​ഡ്' ഡി​ജി​റ്റ​ൽ

    പ​ത്രം കാ​ണു​ന്നു (ഇ​ട​ത്). ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സൗ​ദി റ​സി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലീം മാ​ഹി​യും (വ​ല​ത്)

    റി​യാ​ദ്: പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​മ്മാ​ന​മാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഐ​റീ​ഡ്' ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ത്ര​ത്തെ സൗ​ദി വാ​ർ​ത്ത വി​നി​മ​യ വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ ദൂ​സ​രി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സി​റ്റി​യി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സൗ​ദി റ​സി​ഡ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ സ​ലീം മാ​ഹി പ​ത്രം മ​ന്ത്രി​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന സ്പെ​ഷ​ൽ പ​തി​പ്പ് ക​ണ്ട മ​ന്ത്രി വ​ള​രെ ഉ​ത്സാ​ഹ​ത്തോ​ടെ പേ​ജു​ക​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വേ​ർ​ഷ​നെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. മ​ന്ത്രി​യു​ടെ കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ മീ​ഡി​യ റി​ലേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ലി മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ൽ ഉ​മൈ​രി​യോ​ട് കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ ആ​രാ​യാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി​യു​ടെ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​ക്ക് 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ഐ​റീ​ഡ്' ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​ത്ര​ത്തി​ന്റെ ഒ​രു കോ​പ്പി അ​യ​ച്ചു കൊ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. വാ​യ​ന​യോ​ടൊ​പ്പം ഒ​രേ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ത​ന്നെ വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ കേ​ൾ​ക്കാ​നും കാ​ണാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ മ​ൾ​ട്ടി മീ​ഡി​യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ പ​തി​പ്പി​ന് മീ​ഡി​യ ഡ​യ​റ​ക്ട​റും അ​നു​മോ​ദ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    TAGS:Saudi NewsMinister of InformationGulf madhyamamBroadcasting
    News Summary - Minister of Information and Broadcasting praises 'Gulf Madhyamam IRID'
