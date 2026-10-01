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    മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​ന് മ​ക്ക ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം

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    മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​ന് മ​ക്ക ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ സ്വീ​ക​ര​ണം
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    മ​ക്ക: ഉം​റ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ കേ​ര​ള സം​സ്ഥാ​ന കൃ​ഷി​വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​ന് മ​ക്ക ഒ.​ഐ.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. മ​ക്ക ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ‘ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​വും ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം ന​ട​ന്നു.

    മ​ക്ക​യി​ലെ പാ​നൂ​ർ റെ​സ്റ്റോ​റ​ൻ​റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി സെ​യ്ദ് ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് നൗ​ഷാ​ദ് പെ​രു​ന്ത​ല്ലൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഹ​ബീ​ബ് ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ഹ​ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ചേ​ർ​ന്ന് മ​ന്ത്രി അ​ഡ്വ. ടി. ​സി​ദ്ധീ​ഖി​ന് ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മ​ക്ക​യി​ൽ​നി​ന്ന് ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ​ഠി​ച്ച് ഈ ​വ​ർ​ഷം 10-ാം ക്ലാ​സി​ലും പ്ല​സ്ടു​വി​ലും ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ‘ഉ​മ്മ​ൻ​ചാ​ണ്ടി എ​ക്സ​ല​ൻ​സ് അ​വാ​ർ​ഡ്’ മ​ന്ത്രി വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്ത​ത്.

    ഉ​ന്ന​ത വി​ജ​യം നേ​ടി​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മി​റാ​ഷ്, ഇ​യാ​സു​ദ്ദീ​ൻ, അം​റീ​ൻ നൗ​ഷാ​ദ്, വ​ർ​ദ്ദ, കെ​ൻ​സ ഫാ​ത്തി​മ, റി​ഷ്‌​ന, അ​നീ​ർ നി​സാം എ​ന്നി​വ​ർ മ​ന്ത്രി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ശം​സാ​ഫ​ല​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് കു​ഞ്ഞു​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, മ​ക്ക ഘ​ട​കം ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ജീ​ബ് പൂ​ക്കോ​ട്ടൂ​ർ, മ​ക്ക ന​ഴ്സ​സ് ഫോ​റം പ്ര​തി​നി​ധി മു​സ്ത​ഫ മ​ല​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഒ.​ഐ.​സി.​സി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഹാ​രി​സ് മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട്, ഷാ​ജി ചു​ന​ക്ക​ര, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ ​പോ​രു​വ​ഴി, അ​ബ്ദു​ൽ മ​നാ​ഫ് വ​യ്യാ​നം, നൗ​ഷാ​ദ് തൊ​ടു​പു​ഴ, ഫൈ​സ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മ​ദീ​ന എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​ലിം ക​ണ്ണ​നാ​കു​ഴി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഷം​നാ​സ് മീ​രാ​ൻ മൈ​ലൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ബ​ഷി​ർ അ​രീ​ക്കോ​ട്, നൗ​ഷാ​ദ് എ​ട​ക്ക​ര, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ വ​ട​ക്ക​ഞ്ചേ​രി, അ​ബു അ​യ്‌​മ​നം​കു​ടി, ഫൈ​സ​ൽ മാ​റ​മ്പി​ള്ളി, സി​റാ​ജ്, അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഷീ​ദ്, ബ​ദ​രി​യ നൗ​ഷാ​ദ്, ജു​മൈ​ല ഹു​സൈ​ൻ, സീ​ന​ത്ത് ഹ​ബീ​ബ്, ഷം​ല ഷം​നാ​സ്, ഷീ​ബാ സെ​യ്ദ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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    News Summary - Minister Adv. T. Siddique received by Mecca OICC
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