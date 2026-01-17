Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    17 Jan 2026 10:22 AM IST
    യാം​ബു​വി​ലെ ‘മി​നി ഊ​ട്ടി’

    സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ മ​ന​സ്സ് കീ​ഴ​ട​ക്കി ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ
    യാം​ബു​വി​ലെ ‘മി​നി ഊ​ട്ടി’
    യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ലെ ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ​യി​ലെ പ്ര​കൃ​തി ര​മ​ണീ​യ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ (ഫോ​ട്ടോ: യാം​ബു ഫ്ലൈ ​ബേ​ർ​ഡ്‌​സ്)

    യാം​ബു: ന​ഗ​ര​ത്തി​ര​ക്കു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റി പ്ര​കൃ​തി​യു​ടെ ശാ​ന്ത​ത തേ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സാ​ഹ​സി​ക​ത ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ടു​ന്ന മ​ല ക​യ​റ്റ​ക്കാ​ർ​ക്കും പു​ത്ത​ൻ താ​വ​ള​മാ​യി മാ​റു​ക​യാ​ണ് യാം​ബു അ​ൽ ന​ഖ്‌​ലി​ലെ ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ. യാം​ബു ടൗ​ണി​ൽ​നി​ന്നും ഏ​ക​ദേ​ശം 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വ​ട​ക്ക് സ്ഥി​തിചെ​യ്യു​ന്ന ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം, പ്ര​കൃ​തി​ഭം​ഗി കൊ​ണ്ടും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ണ്ടും സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ളു​ടെ ഇ​ഷ്​​ട​കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    പ​ർ​വ​ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ർ​ണ​ക്കാ​ഴ്ച

    യാം​ബു​വി​ലെ ഏ​റ്റ​വും മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ് ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ ഈ ​മ​ല​നി​ര​ക​ൾ സൂ​ര്യാ​സ്ത​മ​യ സ​മ​യ​ത്ത് അ​ണി​യു​ന്ന വ​ർ​ണ​ഭം​ഗി പ​ക​ർ​ത്താ​ൻ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ വ​ലി​യ തി​ര​ക്കാ​ണ് ഇ​വി​ടെ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. മ​ഞ്ഞു​കാ​ല​ത്തെ കു​ളി​ർ​മ​യു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​ണ് ഇ​വി​ടം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​ൻ ഏ​റ്റ​വും അ​നു​യോ​ജ്യം. മ​ഴ​ക്കാ​ല​ത്ത് മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ന്ന കൊ​ച്ചു വെ​ള്ള​ച്ചാ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തി​ന് ഒ​രു മ​ല​യോ​ര സു​ഖ​വാ​സ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ പ്ര​തീ​തി ന​ൽ​കു​ന്നു.

    ച​രി​ത്ര​വും സാ​ഹ​സി​ക​ത​യും

    കേ​വ​ലം ഒ​രു വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്രം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ച​രി​ത്ര​മു​റ​ങ്ങു​ന്ന മ​ണ്ണ് കൂ​ടി​യാ​ണി​ത്. പ​ണ്ട് കാ​ല​ത്ത് മ​ദീ​ന​യി​ലേ​ക്കും മ​റ്റും പോ​യി​രു​ന്ന ക​ച്ച​വ​ട സം​ഘ​ങ്ങ​ളും തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രും സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന പാ​ത​ക​ൾ ഈ ​മ​ല​യി​ടു​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ക​ട​ന്നു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ​ർ​വ​ത​ത്തി​ന് മു​ക​ളി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ ക​ല്ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് പ​ണി​ത പ​ഴ​യ കൊ​ച്ചു വീ​ടു​ക​ളും ചെ​റി​യ ഗു​ഹ​ക​ളും പ​ഴ​യ​കാ​ല ജീ​വി​ത​ത്തി​െൻറ അ​ട​യാ​ള​ങ്ങ​ളാ​യി ഇ​ന്നും നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു.

    സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​ൻ

    ജ​ന​വാ​സ​മി​ല്ലാ​ത്ത മ​ല​യോ​ര മേ​ഖ​ല​യാ​യ​തി​നാ​ൽ ഇ​വി​ടേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​വ​ർ സു​ര​ക്ഷ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണം. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഭ​ക്ഷ​ണ​വും കു​ടി​വെ​ള്ള​വും ക​രു​തേ​ണ്ട​ത് അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. പാ​റ​ക്കെ​ട്ടു​ക​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ദേ​ശ​മാ​യ​തി​നാ​ൽ മി​ക​ച്ച ശാ​രീ​രി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്ര​മേ ട്ര​ക്കി​ങ് സു​ഗ​മ​മാ​കൂ.

    ആ​വേ​ശമായി ‘മൗ​ണ്ട് ട്ര​ക്കി​ങ്’

    മ​ല​യാ​ളി​ക​ള​ട​ക്ക​മു​ള്ള പ്ര​വാ​സി കൂ​ട്ടാ​യ്മ​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഇ​വി​ടം ഇ​പ്പോ​ൾ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വാ​രാ​ന്ത്യ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​മാ​ണ്. റ​ദ്‌​വ കു​ന്നു​ക​ളു​ടെ വേ​റി​ട്ട ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​ൻ വി​വി​ധ ക്ല​ബ്ബു​ക​ൾ ട്ര​ക്കി​ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. യാം​ബു​വി​ലെ മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​ക്ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ‘യാം​ബു ഫ്ലൈ ​ബേ​ർ​ഡ്‌​സ്’ അ​ടു​ത്തി​ടെ ന​ട​ത്തി​യ പ​ര്യ​വേ​ക്ഷ​ണം വ​ലി​യ ശ്ര​ദ്ധ നേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

    പ​ർ​വ​ത​മു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ജ​ബ​ൽ റ​ദ്‌​വ​യു​ടെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യും, താ​ഴ്വ​ര​യി​ലെ സ​മൃ​ദ്ധ​മാ​യ കൃ​ഷി​യി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​വും ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ​യെ മ​റ്റ് വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് കാ​ടു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും മോ​ച​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ത​ൽ​അ​ത്ത് ന​സ ഒ​രു വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വം ത​ന്നെ​യാ​ണ്.

