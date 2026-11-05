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    ജുബൈലിൽ എം.ജി.എം വനിതാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു

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    ജുബൈലിൽ എം.ജി.എം വനിതാസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു
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    ജുബൈൽ: എം.ജി.എം ജുബൈൽ ഘടകത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 'ആദർശവീഥിയിലെ പെൺകരുത്ത്'എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വനിതാ സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.എൻ.എം മർകസുദ്ദഅവക്ക് കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സൗദി ഇന്ത്യൻ ഇസ്‌ലാഹി സെന്ററിന്റെ വനിതാ വിഭാഗമായ എം.ജി.എം സൗദി ദേശീയതല മെമ്പർഷിപ്പ് കാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായാണ് സംഗമം ഒരുക്കിയത്. സാജിത ടീച്ചർ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രമേയ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി മുനീർ ഹാദി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി. ഹസീന നിസാം, ഹുസ്ന ഫൈസൽ, ശാക്കിറ ഷഫീഖ്, ജുനൈദ ഹാരിസ്, സനാബിൽ ഷാരോൻ റബാഹ് എന്നിവർ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

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    News Summary - MGM Women's Conference
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