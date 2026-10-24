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    'ആ​ദ​ർ​ശ​വീ​ഥി​യി​ലെ പെ​ൺ​ക​രു​ത്ത്'; ദ​മ്മാ​മി​ൽ എം.​ജി.​എം സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

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    ആ​ദ​ർ​ശ​വീ​ഥി​യി​ലെ പെ​ൺ​ക​രു​ത്ത്; ദ​മ്മാ​മി​ൽ എം.​ജി.​എം സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
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    ദ​മ്മാം :കെ ​എ​ൻ എം ​മ​ർ​ക്ക​സു​ദ്ദ​അ്‌​വ​ക്കു കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ൻ്റ​റി​ൻ്റെ വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​മാ​യ എം.​ജി.​എ​മ്മി​ൻ്റെ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ത​ല മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ദ​മ്മാ​മി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ‘ആ​ദ​ർ​ശ​വീ​ഥി​യി​ലെ പെ​ൺ​ക​രു​ത്ത്’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​ജി.​എം സൗ​ദി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ന​വം​ബ​ർ 15 വ​രെ സൗ​ദി​ക്ക​ക​ത്ത് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കേ​വ​ലം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക​പ്പു​റം കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ​യും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ​യും പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കാ​ൻ സ്ത്രീ​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​പ്ര​മേ​യം ല​ക്ഷ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക ആ​ദ​ർ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളി​ലും അ​ടി​യു​റ​ച്ചു​നി​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​ന​വും ബോ​ധ്യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വ​വും കൈ​മു​ത​ലാ​ക്കി മു​ന്നേ​റു​ന്ന സ്ത്രീ​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് കാ​മ്പ​യി​ൻ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ക. സൗ​ദി​യു​ടെ വി​വി​ധ പ്ര​വി​ശ്യ​ക​ളി​ലും കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. എം.​ജി.​എം ദ​മ്മാം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സൈ​ന​ബ ടീ​ച്ച​ർ, മൈ​സ​ക്ക് മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് ന​ൽ​കി സൗ​ദി​ത​ല ദേ​ശീ​യ​കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​മേ​യം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ഖ്ബാ​ൽ സു​ല്ല​മി സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷാ​ഹി​ദ ടീ​ച്ച​ർ, നി​ലൂ​ഫ​ർ അ​ൻ​സാ​ർ, സ​ഫൂ​റ നൗ​ഷാ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

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