    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 7:40 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 7:40 AM IST

    മറന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ വീണ്ടും സമ്മാനിച്ച് ദമ്മാമിന്റെ ഹൃദയരാഗമായി പെയ്തിറങ്ങി എം.ജി ശ്രീകുമാർ

    മറന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ വീണ്ടും സമ്മാനിച്ച് ദമ്മാമിന്റെ ഹൃദയരാഗമായി പെയ്തിറങ്ങി എം.ജി ശ്രീകുമാർ
    ദ​മ്മാം: മ​ഴ​വി​ല്ലി​ന്റെ ഏ​ഴ് നി​റ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ലി​ച്ച് ല​യി​ച്ചൊ​ഴു​കു​ന്ന സം​ഗീ​ത ന​ദി പോ​ലെ ആ ​നാ​ദ ധാ​ര ദ​മ്മാ​മി​ന്റെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ഒ​ഴു​കി വീ​ണു. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​തി​ന്റെ ഓ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലും ആ ​ഗാ​യ​ക​ൻ സ​മ്മാ​നി​ച്ച ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ വീ​ണ്ടും അ​തേ സ്വ​ര​ശ്രു​തി​യി​ൽ കേ​ട്ട​തോ​ടെ കാ​ണി​ക​ൾ അ​വ​രു​ടെ ബാ​ല്ല്യ കൗ​മാ​ര, യൗ​വ്വ​ന കാ​ല​ത്തെ ഓ​ർ​മ്മ​ക​ളി​ൽ പി​ട​ഞ്ഞു​ണ​ർ​ന്നു. നാ​ല്​ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല​ധി​ക​മാ​യി മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ താ​ളം​പേ​ലെ പാ​ടി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ​എ​ന്ന അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത ഗാ​യ​ക​ന്റെ ഗാ​ന​സ​പ​ര്യ​യു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ വേ​ദി കൂ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ദ​മ്മാ​മി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' ഒ​രു​ക്കി​യ 'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള' മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റ്.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ൻ​റ പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട മെ​ഗാ​സ്​​റ്റ​റു​ക​ൾ മ​മ്മൂ​ട്ടി​യേ​യും, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ലി​നേ​യും പോ​ലെ മ​ല​യാ​ള ഗാ​ന​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ര​ണ്ട്​ സൂ​പ്പ​ർ സ്​​റ്റാ​റു​ക​ളാ​ണ്​ യേ​ശു​ദാ​സും എം.​ജി​ശ്രീ​കു​മാ​റും എ​ന്ന അ​വ​താ​ര​ക​ൻ മി​ഥു​ൻ ര​മേ​ശി​​ന്റെ വി​ശേ​ഷ​ണം അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ ശ​രി​യാ​ണെ​ന്ന്​ നി​റ​ഞ്ഞ ക​ര​ഘോ​ഷ​ത്തോ​ടെ സ​ദ​സ്സ്​ ശ​രി​വെ​ച്ചു. കാ​ലം മാ​റി​യാ​ലും, ത​ല​മു​റ​ക​ൾ മാ​റി​യാ​ലും, എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റി​ന്റെ ശ​ബ്ദം മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ലും ഒ​ളി​മ​ങ്ങാ​തെ നി​ൽ​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടി​യ ഓ​രോ പാ​ട്ടു​ക​ളും തെ​ളി​യി​ച്ച​ത്. പ​തി​റ്റാ​ണ്ടു​ക​ൾ പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും ഗൃ​ഹാ​തു​ര​ത​യു​ടെ പൊ​ലി​മ മാ​യാ​തെ കാ​ണി​ക​ൾ അ​ത് ആ​സ്വ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. “അ​ദ്ദേ​ഹം ഒ​രു ഗാ​യ​ക​ൻ മാ​ത്ര​മ​ല്ല; മ​ല​യാ​ളി​യു​ടെ വി​കാ​ര​ഭാ​ഷ കൂ​ടി​യാ​ണ​ന്ന് ഓ​രോ പാ​ട്ടി​ലും അ​ദ്ദേ​ഹം തെ​ളി​യി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്നു.

    എം.​ജി​യു​ടെ ഗാ​ന​വ​ഴി​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വീ​ഡി​യോ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ച​തേ​ടെ സ​ദ​സ്സ്​ ക​യ്യ​ടി​യാ​ലും ആ​ർ​പ്പു വി​ളി​യാ​ലും ഇ​ള​കി മ​റി​ഞ്ഞു. ഇ​രു​ട്ടു പ​ര​ന്ന വേ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ ക​ർ​ണ്ണാ​ടി​ക്​ സ്വ​രം പാ​ടി പ​തി​യെ തെ​ളി​ഞ്ഞ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​യ എം.​ജി​യെ ദ​മ്മാം ആ​വേ​ശ​പൂ​ർ​വ്വം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. 'നി​റ​ഞ്ഞു ക​വി​ഞ്ഞ ഈ ​സ​ദ​സ്സി​ൽ ഞാ​ൻ പ​ര​മാ​വ​ധി പാ​ട്ടു​ക​ൾ പാ​ടി​യേ മ​ട​ങ്ങൂ' എ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ൻ​റ ഉ​റ​പ്പ്​ സ​ദ​സ്സി​ന്​ സ​മാ​ധാ​നം പ​ക​ർ​ന്നു. 84 ൽ '​കൂ​ലി' എ​ന്ന ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്റെ സി​നി​മ​യി​ൽ പാ​ടി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യ എം. ​ജി മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ച്ച സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റു​ക​ൾ നി​ര​വ​ധി​യാ​ണ്. മെ​ല​ഡി​ക​ളും, ക്​​ളാ​സ്സി​ക്ക​ൽ സം​ഗീ​ത​വും, യു​വ​ത​യ​ടെ നെ​ഞ്ചി​ടി​പ്പേ​റ്റി​യ അ​തി​ദ്രു​ത പാ​ട്ടു​ക​ളും ഒ​രു​പേ​ലെ വ​ഴ​ങ്ങു​ന്ന ഗാ​യ​ക​നാ​യ എം.​ജി​യെ എ​ല്ലാ ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ്രേ​ക്ഷ​ക​രും ഒ​രു​പോ​ലെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. ‘സ്വാ​മി നാ​ഥ പ​രി​പാ​ല​യ സു​മ’ എ​ന്ന ക​ർ​ണ്ണാ​ടി​ക്​ പ​ദം പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ എം.​ജി​ക്കൊ​പ്പം പി​ന്ന​ണി​യി​ൽ നി​ന്ന് ത​കി​ൽ വാ​യി​ച്ച്​ മു​ര​ളി​യും, ത​ബ​ല​യു​മാ​യി ആ​രോ​മ​ലും, ഹ​രി​യു​ടെ റി​ഥം പാ​ടും ഒ​ന്നു ചേ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ സ​ദ​സ്സ്​ ഇ​തു​രെ അ​നു​ഭ​വി​ക്കാ​ത്ത നി​ർ​വൃ​തി​യി​ല​ലി​ഞ്ഞു. തൊ​ട്ടു​പി​റ​കെ എം.​ജി​യു​ടെ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും ഹി​റ്റ് ​'പൊ​ൻ വീ​ണേ...' എ​ന്ന ഗാ​നം കൂ​ടി​യാ​തേ​ടെ സ​ദ​സ്സ്​ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ഗാ​യ​ക​നെ ഇ​ഷ്ടം കൊ​ണ്ട്​ മൂ​ടി. യോ​ദ്ധ​യി​ലെ എ​ക്കാ​ല​ത്തേ​യും സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റ്​ 'പ​ട​കാ​ളി....' എ​ന്ന പാ​ട്ട്​ സ​ദ​സ്സി​നെ ആ​വേ​ശ കൊ​ടു​മു​ടി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ചു. ഒ​രോ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ലേ​യും സൂ​പ്പ​ർ ഹി​റ്റു​ക​ളി​ലു​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു ആ ​സം​ഗീ​ത യാ​ത്ര. ദ​മ്മാ​മി​ന്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു കൊ​ണ്ട്​ തേ​ന്മാ​വി​ൻ കൊ​മ്പ​ത്ത്​ എ​ന്ന സി​നി​മ​യി​ലെ ത​നി​ക്ക്​ ഏ​റ്റ​വും ഇ​ഷ്​​ട​പ്പെ​ട്ട 'ക​ള്ളി​പൂ​ങ്കു​യി​ലേ..' എ​ന്ന ഗാ​നം പാ​ടി അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​മ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സ്​ ആ ​അ​നു​ഗ്ര​ഹീ​ത ഗാ​യ​ക​ന്​ മ​ന​സ്സ്​ കൊ​ണ്ട്​ ന​ന്മ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പാ​ട്ടി​നൊ​പ്പം, ചെ​റു ത​മാ​ശ​ക​ളും, സ​ദ​സ്സി​​ൻ​റ ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ര​സ​ക​ര​മാ​യ മ​റു​പ​ടി​ക​ളും, സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള നി​ർ​ദ്ദോ​ശ ത​മാ​ശ​ക​ളു​മൊ​ക്കെ​യാ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം സ്റ്റേ​ജി​ലെ നി​മി​ഷ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​ക്കി. ചൈ​ന​യി​ലെ വ​ൻ മ​തി​ലി​ന് മു​ക​ളി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ഗാ​ന​മേ​ള ന​ട​ത്തി​യ ക​ഥ ത​മാ​ശ​യാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹം കാ​ണി​ക​ളെ ചി​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു വ​ർ​ഷം കൂ​ടി പൊ​ഴി​ഞ്ഞു വീ​ഴാ​ൻ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ വെ​റു​പ്പൊ​ഴി​ഞ്ഞ മ​ന​സ്സു​ക​ളി​ൽ സ്നേ​ഹ നി​ലാ​വു​ദി​ക്കു​ന്ന, സ​മാ​ധാ​ന​വും, സ​ന്തോ​ഷ​വും നി​റ​യു​ന്ന ഒ​രു പു​തു​വ​ർ​ഷം ഉ​ണ്ടാ​ക​ട്ടെ എ​ന്ന​ദ്ദേ​ഹം ആ​ശം​സി​ച്ചു. അ​ർ​ദ്ധ​രാ​ത്രി​യി​ൽ 'വേ​ൽ​മു​രു​കാ...' എ​ന്ന ഗാ​നം ആ​ടി​ത്തി​മി​ർ​ത്ത സ​ദ​സ്സി​ന് മു​ന്നി​ൽ പാ​ടി​യ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഈ ​സ്വ​ര​നാ​ദ ധാ​ര ഒ​രി​ക്ക​ലും അ​വ​സാ​നി​ക്ക​രു​തേ എ​ന്ന പ്രാ​ർ​ത്ഥ​ന​യോ​ടെ സ​ദ​സ്സ് പി​ന്നെ​യും കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    വേ​ദി​യി​ൽ ചി​രി​യു​ടെ മാ​ല​പ്പ​ട​ക്ക​ത്തി​ന് തി​രി കൊ​ളു​ത്തി സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ

    സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ 'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള' വേ​ദി​യി​ൽ

    ശി​ഹാ​ബ്‌ മ​ങ്ങാ​ട​ൻ

    ദ​മ്മാം: ദ​മ്മാം ഗ്രീ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ച ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം 'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള സീ​സ​ൺ ര​ണ്ട്' മ​ഹാ​മേ​ള​യി​ൽ ചി​രി മ​ഴ​പെ​യ്യി​ച്ച് മി​മി​ക്രി താ​രം സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ. സം​ഗീ​ത​വും നൃ​ത്ത​വും നി​റ​ഞ്ഞാ​ടി​യ വേ​ദി​യി​ൽ ശ​ബ്ദ​വി​സ്മ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വേ​റി​ട്ടൊ​രു അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ് സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ ക​ട​ൽ പോ​ലെ ആ​ർ​ത്തി​ര​മ്പി​യ കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​മ്മാ​നി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ സി​നി​മ​ക​ളി​ലെ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ത​ൽ​സ​മ​യം ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കി അ​ദ്ദേ​ഹം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച 'സ്പോ​ട്ട് ഡ​ബ്ബിം​ഗ്' സ​ദ​സ്സി​നെ അ​ക്ഷ​രാ​ർ​ത്ഥ​ത്തി​ൽ അ​മ്പ​ര​പ്പി​ച്ചു. വെ​ള്ളി​ത്തി​ര​യി​ലെ രം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ്ക്രീ​നി​ൽ മി​ന്നി​മ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ, ഏ​റെ കൃ​ത്യ​ത​യോ​ടെ ത​ന​താ​യ വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​കൊ​ണ്ട് ശ​ബ്ദം ന​ൽ​കി​യ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ന്റെ പ്ര​ക​ട​ന​ത്തി​ന് കാ​ണി​ക​ൾ വ​മ്പി​ച്ച പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​മാ​ണ് ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ നാ​യ​ക​നാ​യ 'തു​ട​രും' സി​നി​മ​യി​ൽ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച 'ക​ണ്മ​ണി​പ്പൂ​വേ ക​ണ്ണാ​ടി​പ്പൂ​വേ' എ​ന്ന ഗാ​നം മ​ല​യാ​ള സി​നി​മ​യി​ലെ പ്രി​യ താ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ജ​നാ​ർ​ദ്ദ​ന​ൻ, ലാ​ലു അ​ല​ക്സ്, മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ, കൊ​ച്ചി​ൻ ഹ​നീ​ഫ, ഹ​രി​ശ്രീ അ​ശോ​ക​ൻ, വി​ന​യ് ഫോ​ർ​ട്ട് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ സ​ദ​സ്സ് ഒ​ന്നാ​കെ ആ​വേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് അ​ത് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. ന​ട​ന്മാ​രു​ടെ ശ​ബ്ദ​വും ഭാ​വ​വും അ​നു​ക​രി​ച്ചു​ള്ള അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ലാ​പ​നം വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    ബോ​ളി​വു​ഡ് ഗാ​യ​ക​ൻ ഉ​ദി​ത് നാ​രാ​യ​ണ​ന്റെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ൽ കി​രീ​ടം സി​നി​മ​യി​ലെ എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ആ​ല​പി​ച്ച 'ക​ണ്ണീ​ർ പൂ​വി​ന്റെ ക​വി​ളി​ൽ ത​ലോ​ടി...' എ​ന്ന ഗാ​നം സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ പാ​ടി​യ​പ്പോ​ൾ നി​ല​ക്കാ​ത്ത ക​ര​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ജ​നം ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​ത്. എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​റും അ​ർ​ജു​ൻ അ​ശോ​ക​നും പാ​ർ​വ​തി തി​രു​വൊ​ത്തും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ൻ താ​ര​നി​ര അ​ണി​നി​ര​ന്ന മ​ഹാ​മേ​ള​യി​ൽ സി​ദ്ദീ​ഖ് റോ​ഷ​ൻ ത​ക​ർ​പ്പ​ൻ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    'സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' എം.​ജി ഗാ​ന​മ​ത്സ​രം; വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​റി​സ് എ​ൽ​മ ലി​ജു​വി​നും സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​തീ​ഷ് കു​മാ​റി​നും ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം

    സാ​ബു മേ​ല​തി​ൽ

    ദ​മ്മാം: 'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള' സം​ഗീ​ത സ​ന്ധ്യ​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 'ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം' സൗ​ദി​യി​ലെ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​യി ന​ട​ത്തി​യ 'പാ​ടൂ... നാ​ട​റി​യ​ട്ടെ; സി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് വി​ൻ' ഗാ​ന​മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റി.

    എം.​ജി​യു​ടെ പാ​ട്ടു​ക​ൾ മാ​ത്രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു മാ​സ​മാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്റെ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ലെ​യി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ദ​മ്മാം റാ​ഖ സ്പോ​ർ​ട്സ് സി​റ്റി ഗ്രീ​ൻ ഹാ​ളി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യ പ്രൗ​ഢ ഗം​ഭീ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ എം.​ജി​യി​ൽ നി​ന്നും പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ​റി​സ് എ​ൽ​മ ലി​ജു ഒ​ന്നും, നി​ഹാ​ൽ വി​ജി​ത് ര​ണ്ടും, നി​ര​ഞ്ജ​ന അ​ജീ​ഷ് മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ നേ​ടി. സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ ഒ​ന്നും, പ്രേം​ജി കെ. ​ഭാ​സി ര​ണ്ടും, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങാ​ൻ എ​ത്തി​യ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​വും എം.​ജി ശ്രീ​കു​മാ​ർ ഒ​രു​ക്കി. 'ഹാ​ർ​മോ​ണി​യ​സ് കേ​ര​ള' പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളു​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ആ​ദ്യം വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ ഐ​റി​സി​നെ നേ​ര​ത്തെ പ​രി​ച​യ​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന എം.​ജി അ​വ​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന്റെ മാ​സ്മ​രി​ക​ത​യെ പ​റ്റി പ​റ​ഞ്ഞു. പി​ന്നീ​ട് ഏ​ത് പാ​ട്ടാ​ണ് പാ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് തി​ര​ക്കി. 'നി​ലാ​വി​ന്റെ നീ​ല ഭ​സ്മ​ക്കു​റി അ​ണി​ഞ്ഞ​വ​ളെ' പാ​ടാം എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ 'കു​റ​ച്ചു ക​ടു​പ്പം അ​ല്ലെ' എ​ന്നാ​യി എം.​ജി. തു​ട​ർ​ന്ന് ഐ​റി​സി​ന്റെ ആ​ഗ്ര​ഹ പ്ര​കാ​രം ആ ​പാ​ട്ട് ത​ന്നെ പാ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച നി​ഹാ​ൽ 'പൂ​വാ​യി വി​രി​ഞ്ഞു എ​ന്ന ഗാ​നം' ആ​ല​പി​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞ​പ്പോ​ൾ ഈ ​പാ​ട്ട് പാ​ടാ​ൻ ആ​ദ്യം സ്റ്റു​ഡി​യോ​യി​ൽ ചെ​ന്ന​പ്പോ​ൾ സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​ൻ ഇ​ള​യ​രാ​ജ​യു​മാ​യി ഉ​ണ്ടാ​യ അ​നു​ഭ​വം എം.​ജി വി​വ​രി​ച്ച​ത് പ്രേ​ക്ഷ​ക​രി​ൽ ചി​രി പ​ട​ർ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന് സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ 'ഒ​രു കാ​തി​ലോ​ല ഞാ​ൻ ക​ണ്ടീ​ല' എ​ന്ന ഗാ​നം ആ​ല​പി​ച്ചു. മൂ​വ​രു​ടെ​യും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ സ​ദ​സ്സ് നി​റ​ഞ്ഞ ക​യ്യ​ടി​യോ​ടെ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    മൂ​ന്നു ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​യി ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ നൂ​റു ക​ണ​ക്കി​ന് മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​വ​രി​ൽ നി​ന്നും ഓ​രോ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും 10 പേ​രെ​യും ആ 10 ​പേ​രി​ൽ നി​ന്നും അ​ഞ്ച് പേ​രെ വീ​ത​വും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഫൈ​ന​ലി​ൽ എ​ത്തി​യ സീ​നി​യ​ർ, ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ഞ്ച് പേ​ർ വീ​തം ജ​ഡ്ജ​സി​ന്റെ മു​ന്നി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പാ​ടി​യാ​ണ് അ​വ​സാ​ന വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ല്ലാം ക​ടു​പ്പ​മേ​റി​യ​ത് ആ​യി​രു​ന്നെ​ന്നും വി​ജ​യി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ പ്ര​യാ​സ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും വി​ധി​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ ആ​യി​രു​ന്ന സം​ഗീ​ത അ​ധ്യാ​പി​ക ദി​വ്യ, ഗാ​യ​ക​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ റൗ​ഫ് ചാ​വ​ക്കാ​ട്, ജ​സീ​ർ ക​ണ്ണൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​യാ​ദി​ൽ ജോ​ലി​ചെ​യ്യു​ന്ന സീ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച ര​തീ​ഷ് കു​മാ​ർ പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട തി​രു​വ​ല്ല സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​വീ​ന്ദ്ര​നാ​ഥ​ൻ, സു​ധാ​ദേ​വി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം കി​ട്ടി​യ പ്രേം ​ജി കെ. ​ഭാ​സി കോ​ട്ട​യം ജി​ല്ല​യി​ലെ ഇ​ത്തി​ത്താ​നം സ്വ​ദേ​ശി​യും പ്ര​ശ​സ്ത സം​ഗീ​താ​ചാ​ര്യ​ൻ ഭാ​സി​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: പി.​എ​ൽ ലെ​ജി, മ​ക​ൻ: ആ​ദി​ശ​ങ്ക​ർ ഭാ​സി. മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ല​ഭി​ച്ച അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് പു​തി​യ​പ്പ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ: നൈ​ന അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ. മ​ക​ൻ പ്ര​ണ​വ് സൗ​ദി​യി​ൽ ജോ​ലി ചെ​യ്യു​ന്നു. ഇ​ള​യ മ​ക​ൾ അ​ഡ്വ. വൈ​ഷ്ണ യു.​കെ​യി​ൽ ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം ന​ട​ത്തു​ന്നു. ജൂ​നി​യ​ർ വി​ഭാ​ഗം ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം കി​ട്ടി​യ ഐ​റി​സ് എ​ൽ​മ ലി​ജു പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ലി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, ര​ഞ്ജി​നി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. ദ​മ്മാം ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ മൂ​ന്നാം ക്‌​ളാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്നു. ഒ​രു സ​ഹോ​ദ​രി​യു​ണ്ട്, ഐ​റി​ൻ മ​റി​യം ലി​ജു. ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തെ​ത്തി​യ നി​ഹാ​ൽ ത​ല​ശേ​രി സ്വ​ദേ​ശി വി​ജി​ത് പൊ​യ്യേ​രി, ബി​ജി​ല ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ ത​ന്മ​യ് വി​ജി​ത്.

