Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_right‘മേവ’...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 March 2026 10:17 AM IST
    Updated On
    date_range 9 March 2026 10:17 AM IST

    ‘മേവ’ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘മേവ’ വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി
    cancel
    camera_alt

    മേലങ്ങാടി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ജിദ്ദ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ സംഗമത്തിൽ ബഷീർ ചുള്ളിയൻ സംസാരിക്കുന്നു

    ജിദ്ദ: മേലങ്ങാടി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷ​െൻറ (മേവ) 20-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങൾക്ക് ജിദ്ദയിൽ തുടക്കമായി. ജിദ്ദ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ടോട്ടി മേലങ്ങാടി നിവാസികളുടെ പ്രവാസി കൂട്ടായ്മയാണ് ‘മേവ’. ‘കാരുണ്യത്തി​െൻറ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ’ എന്ന പ്രമേയത്തിൽ ഒരു വർഷം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിപുലമായ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് ആസൂത്രണം ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു. മേവക്ക് കീഴിൽ ജിദ്ദയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ പ്രസിഡൻറ്​ ചുള്ളിയൻ ബഷീർ വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. സംഘടനയ്ക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുന്നതിനൊപ്പം അർഹരായവർക്ക് കൂടുതൽ ആശ്വാസമെത്തിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതികൾ വരും വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സംഘടകളുടെ വിവിധ ജീവകാരുണ്യ പദ്ധതികൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലീം മധുവായി വിശദീകരിച്ചു. സംഘടനയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പരേതരായ പുതിയകത്ത് അബ്​ദുല്ലക്കോയ, പി. മാനു മുസ്ല്യാർ എന്നിവരെ ചടങ്ങിൽ അനുസ്മരിച്ചു. സെക്രട്ടറി ഗഫൂർ കൊണ്ടോട്ടി അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

    സഹായം തേടിയെത്തുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണെന്നും പ്രവാസികളുടെ സഹകരണമാണ് സംഘടനയുടെ ഏക സ്രോതസ്സെന്നും റിലീഫ് കോഓഡിനേറ്റർ നൗഷാദ് ആലങ്ങാടൻ പറഞ്ഞു. റമദാൻ റിലീഫ് സമാഹരണത്തി​ന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. ചടങ്ങിൽ നജ്മുദ്ദീൻ അമ്പലങ്ങാടൻ, കെ.കെ ഫൈറൂസ്, അഷ്‌റഫ് പയനിപറമ്പൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. റഷീദ് ചുള്ളിയൻ, ബഷീർ കൊമ്മേരി, മായീൻ കുമ്മാളി, ഹബീബ്, റനീസ്, റഫീക്ക് കൊമ്മേരി, സൽമാൻ, ജലീൽ ആടംപുലാൻ, ഇർഷാദ് കളത്തിങ്ങൽ, മുഹ്സിൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - 'Meva' anniversary celebrations begin
    Similar News
    Next Story
    X