Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ക്ക​യി​ലെ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Feb 2026 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Feb 2026 8:31 AM IST

    മ​ക്ക​യി​ലെ ടാ​ക്സി​ക​ളി​ൽ മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി

    text_fields
    bookmark_border
    മ​ക്ക​യി​ലെ ടാ​ക്സി​ക​ളി​ൽ മീ​റ്റ​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കി
    cancel

    മ​ക്ക: വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​മാ​യ മ​ക്ക​യി​ലെ ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സു​താ​ര്യ​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​കു​ന്നു. ‘മ​ക്ക ടാ​ക്സി’ എ​ന്ന് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പു​തി​യ ടാ​ക്സി​ക​ളി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി മു​ത​ൽ നി​ര​ക്കി​നെ ചൊ​ല്ലി ത​ർ​ക്കി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രി​ല്ല.

    വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ ക​യ​റു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ്​ ഡ്രൈ​വ​റോ​ട് ‘എ​ത്ര​യാ​കും?’ എ​ന്ന് ചോ​ദി​ക്കേ​ണ്ട​തോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ല പേ​ശേ​ണ്ട​തോ ആ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യം ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. ടാ​ക്സി​യു​ടെ പി​ൻ​സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സെ​ൻ​സ​റു​ക​ൾ ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ൻ സീ​റ്റി​ൽ ഇ​രി​ക്കു​ന്ന നി​മി​ഷം ത​ന്നെ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ മീ​റ്റ​ർ ത​നി​യെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങും.

    യാ​ത്ര അ​വ​സാ​നി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, സ​ഞ്ച​രി​ച്ച ദൂ​ര​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള തു​ക രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ പ്രി​ന്റ​ഡ് ബി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന് ഉ​ട​ൻ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. യാ​ത്ര​ക്കാ​രി​ൽ​നി​ന്ന് അ​മി​ത​കൂ​ലി ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​നും സേ​വ​നം കൂ​ടു​ത​ൽ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ഈ ​പ​രി​ഷ്കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Meters made mandatory in taxis in Mecca
    Similar News
    Next Story
    X