Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    12 Dec 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 9:07 AM IST

    നവംബറിലെ മഴ ഡിസംബറിൽ പെയ്യുമെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം

    നവംബറിലെ മഴ ഡിസംബറിൽ പെയ്യുമെന്ന്​ കാലാവസ്ഥ കേന്ദ്രം
    അ​ൽ​ഖോ​ബാ​ർ: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ ശ്ര​ദ്ധേ​യ വ്യ​തി​യാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ധേ​യ​മാ​വു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്രം. രാ​ജ്യ​ത്തെ വാ​ർ​ഷി​ക മ​ഴ​ക്കാ​റ്റി​െൻറ വ​ര​വ് ന​വം​ബ​റി​ൽ​നി​ന്നും ഡി​സം​ബ​ർ മാ​സ​ത്തേ​ക്ക് മാ​റി​യ​താ​യി കേ​ന്ദ്രം അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ലെ ഈ ​മാ​റ്റം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​മാ​യി നി​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നും മു​ൻ​കൂ​ർ പ്ര​വ​ച​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ഗ​വേ​ഷ​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​മു​ള്ള ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്തെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളെ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളെ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. മ​ഴ​യെ നേ​രി​ടാ​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള തീ​രു​മാ​നം കൈ​ക്കൊ​ള്ള​ലും കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    കേ​ന്ദ്രം ന​ൽ​കി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​കാ​രം ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും ക​ഴി​യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തു​മൂ​ലം സു​ര​ക്ഷ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും മ​ഴ​ക്കാ​റ്റി​െൻറ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​തം പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​ൻ ന​ട​പ​ടി എ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ഗ​വേ​ഷ​ണ, വി​ക​സ​ന, ന​വീ​ക​ര​ണ വ​കു​പ്പ് അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ വ്യ​ത്യാ​സ​ങ്ങ​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ഫ​ല​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ക​യാ​ണ്.

    News Summary - Meteorological Center predicts November rains will fall in December
