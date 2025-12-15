Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 8:54 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 8:54 AM IST

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ എം.​ഇ.​എ​സ്​ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ

    യു​വ​ത​ല​മു​റ​ക്ക്​ സം​രം​ഭ​ക​ത്വ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കാ​ൻ എം.​ഇ.​എ​സ്​ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ
    എം.​ഇ.​എ​സ്​ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ ‘ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ൻ​റ​ർ​പ്ര​ണേ​ഴ്സ് ബൂ​ട്ട്‌​ക്യാ​മ്പ്’ പ​രി​പാ​ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ​റി​യാ​ദ്: ബി​സി​ന​സ്​ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ ലോ​ക​ത്തെ കു​റി​ച്ച്​ 13 മു​ത​ൽ 17 വ​യ​സ്​ വ​രെ പ്രാ​യ​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ അ​വ​ബോ​ധ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​​ എം.​ഇ.​എ​സ്​ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​ർ ഏ​ക​ദി​ന ‘ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ൻ​റ​ർ​പ്ര​ണേ​ഴ്സ് ബൂ​ട്ട്‌​ക്യാ​മ്പ്’ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ടി ​എ​ക്സ് ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്​​റ്റ​വു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി ഡി​സം​ബ​ർ 20-ന് ​ന​ട​ക്കും.

    സ്​​റ്റാ​ർ​ട്ട​പ്പ് - സം​രം​ഭ​ക രം​ഗ​ത്തെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും അ​തി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള പ്ര​ശ്ന​പ​രി​ഹാ​ര ക​ഴി​വ്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​വ​ബോ​ധം, മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള അ​ടി​സ്ഥാ​ന ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ൻ​ട്രാ​ക്ടീ​വ് സെ​ഷ​നു​ക​ൾ വ​ഴി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ടു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം.

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ബോ​ർ​ഡി​ന് കീ​ഴി​ൽ നി​ല​വി​ലു​ള്ള എ​ൻ.​സി.​ഇ.​ആ​ർ.​ടി പാ​ഠ്യ​ക്ര​മം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​ക്ത​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ടി​ത്ത​റ ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി (എ.​ഐ), ഓ​ട്ടോ​മേ​ഷ​ൻ എ​ന്നി​വ വ​ഴി അ​തി വേ​ഗം വ​ഴി മാ​റാ​ൻ പോ​കു​ന്ന വ​രും കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കാ​ൻ, പാ​ഠ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക്കു​പു​റ​മെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​ഠ​നാ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ലൈ​ഫ് സ്കി​ല്ലു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കൂ​ൾ കാ​ല​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ത​ന്നെ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട​തി​െൻറ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ബൂ​ട്ട്‌​ക്യാ​മ്പ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ടി ​എ​ക്​​സ്​ ബി​സി​ന​സ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്​​റ്റം സ്ഥാ​പ​ക​നും ബി​സി​ന​സ് കോ​ച്ചു​മാ​യ ഫ​സ​ൽ റ​ഹ്​​മാ​നാ​ണ്. ഭാ​വി​യെ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ നേ​രി​ടാ​ൻ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ ഒ​രു​ക്കു​ക എ​ന്ന എം.​ഇ.​എ​സ്​ റി​യാ​ദ് ചാ​പ്റ്റ​റി​െൻറ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​പ​രി​പാ​ടി.

    ഈ ​പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ​ ഗൂ​ഗി​ൾ ഫോം https://forms.gle/P7U8gnCJiJ4ss1ye6 ​വ​ഴി​യോ 0508385294 / 0558919537 എ​ന്നീ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​​ട്ടോ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ചാ​പ്റ്റ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് റ​ഷീ​ദ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷ​ഫീ​ഖ് പാ​നൂ​ർ, എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ വി​ങ്​ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​രാ​യ യ​തി മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഞ്ചേ​രി എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

