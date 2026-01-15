Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 8:03 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 8:03 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് ഇ​ന്ന്

    എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: ഒ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് കാ​ല​മാ​യി ജി​ദ്ദ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​റി​​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ ജി​ദ്ദ​യി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ച്ച് കൊ​ണ്ട് ന​ട​ത്തു​ന്ന

    ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്​​ച രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ വാ​ദി മു​റ​യ്യ​യി​ലെ അ​ബൂ​റാ​ദ് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.സൗ​ഹൃ​ദ സം​ഗ​മം, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഒ​പ്പ​ന, ഡാ​ൻ​സ്, ഫ​ണ്ണി ഗെ​യി​മു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ, കാ​യി​ക വി​നോ​ദ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് സം​ഗ​മ​ത്തി​​ന്റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:family meetSaudi NewsMES CollegeJeddah Chapter
    News Summary - MES Mambad College Alumni Jeddah Chapter Family Meet Today
