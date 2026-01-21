Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഎം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 10:36 AM IST

    എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    text_fields
    bookmark_border
    എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം
    cancel
    camera_alt

    എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം അ​ബു​റാ​ദ് വി​ല്ല​യി​ൽ ന​ട​ന്നു. പൂ​ർ​വ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ​യും കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സാ​ന്നി​ധ്യം കൊ​ണ്ട് സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ജി​ദ്ദ​യി​ലെ എം.​ഇ.​എ​സ് മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ് അ​ലും​നി ജി​ദ്ദ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ട​ത്തി​വ​രാ​റു​ള്ള പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യാ​ണ് സം​ഗ​മം.

    കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് പ​ഠി​ച്ചി​റ​ങ്ങി​യ ത​ല​മു​റ​ക​ളു​ടെ ഒ​ത്തു​ചേ​ര​ലി​ന് വേ​ദി​യാ​യ സം​ഗ​മം സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ൾ പു​തു​ക്കാ​നും ഓ​ർ​മ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ക്കാ​നു​മു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മാ​യി മാ​റി. പ​തി​നാ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ജീ​വി​ത​മാ​ർ​ഗം ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച മ​മ്പാ​ട് കോ​ള​ജ്, ഇ​ന്നും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ഭാ​വി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കു​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​സാ​രി​ച്ച​വ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    മു​സ്‌​ലിം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ളെ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തി​രു​ന്ന ഒ​രു ഭൂ​ത​കാ​ല​ത്തു​നി​ന്നും ഇ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ദ്യാ​ല​യ​മാ​യി കോ​ള​ജ് മാ​റി​യ​ത് വ​ലി​യ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​റ്റ​ത്തി​​ന്റെ അ​ട​യാ​ള​മാ​ണെ​ന്നും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ ടി.​പി. രാ​ജീ​വ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ത​മീം അ​ബ്​​ദു​ല്ല, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റു​മാ​രാ​യ സാ​ബി​ൽ മ​മ്പാ​ട്, ഷ​മീ​ർ പി. ​എ​ട​വ​ണ്ണ, ഷ​മീ​ല പ​ടി​ഞ്ഞാ​റേ​തി​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ ക​ല്ലാ​യി, ഹ​സീ​ന അ​ഷ്‌​റ​ഫ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. സെ​ക്ര​ട്ട​റി മൂ​സ പ​ട്ട​ത്ത് സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ പി.​എം.​എ. ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:M.E.S.College AlumniMambad CollegeFamily Association
    News Summary - M.E.S. Mambad College Alumni Family Association
    Similar News
    Next Story
    X