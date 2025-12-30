Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    30 Dec 2025 7:13 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:13 AM IST

    മെ​ർ​സ് വൈ​റ​സ്; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം

    മെ​ർ​സ് വൈ​റ​സ്; ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക വേ​ണ്ടെ​ന്ന്​ സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം
    റി​യാ​ദ്: മെ​ർ​സ് വൈ​റ​സ് സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ആ​ശ​ങ്കാ​ജ​ന​ക​മ​ല്ലെ​ന്ന് സൗ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്​​റ്റ്​ റെ​സ്പി​റേ​റ്റ​റി സി​ൻ​ഡ്രോം (MERS-CoV) സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള സ​മീ​പ​കാ​ല ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പ​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തും തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തു​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി മ​ന്ത്രി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ള്ള അ​സീ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ഒ​രു പ​തി​വ് ആ​നു​കാ​ലി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടാ​ണെ​ന്നും പു​തി​യ പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​യു​ടെ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ സൂ​ച​ന​ക​ളോ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ളോ അ​തി​ൽ അ​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. കോ​വി​ഡ് 19 മ​ഹാ​മാ​രി​ക്ക് ശേ​ഷം മെ​ർ​സ് വൈ​റ​സ് ബാ​ധ​യി​ൽ ഗ​ണ്യ​മാ​യ കു​റ​വു​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ത് ഇ​പ്പോ​ഴും വ​ള​രെ താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണെ​ന്നും എ​ക്സ് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ പോ​സ്​​റ്റ്​ ചെ​യ്​​ത കു​റി​പ്പി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ദൈ​വാ​നു​ഗ്ര​ഹ​ത്താ​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥി​തി സു​സ്ഥി​ര​മാ​ണെ​ന്നും ആ​ശ​ങ്ക​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വൈ​റ​സി​ന് പു​തി​യ ജ​നി​ത​ക മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സം​ഭ​വി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​പ്പോ​ഴും ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​ണ്. അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന പ്ര​തി​രോ​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പ​രി​മി​ത​മാ​യ സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സ​മ്പ​ർ​ക്കം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ക​രാ​നു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. ഈ ​രീ​തി വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തും നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​തി​യൊ​രു പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി​യോ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ അ​പ​ക​ട​മോ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ശാ​സ്ത്രീ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഇ​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ലോ​കാ​രോ​ഗ്യ സം​ഘ​ട​ന പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ന്ന ആ​നു​കാ​ലി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ വേ​ണ്ടി​യു​ള്ള​താ​ണെ​ന്നും അ​വ പൊ​തു​ജ​നാ​രോ​ഗ്യ അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ​യെ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പ​ക​ർ​ച്ച​വ്യാ​ധി നി​രീ​ക്ഷ​ണ​വും ആ​രോ​ഗ്യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു. ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക സ്രോ​ത​സ്സു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ നേ​ടാ​നും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ തെ​റ്റാ​യ വ്യാ​ഖ്യാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നും അ​തു​വ​ഴി ആ​രോ​ഗ്യ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത​യി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വി​വി​ധ ആ​രോ​ഗ്യ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള അ​തി​െൻറ ക​ഴി​വി​ലും ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം സൂ​ചി​പ്പി​ച്ചു.

    News Summary - MERS virus; Saudi Ministry of Health expresses concern over World Health Organization report
    X