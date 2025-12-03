Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    3 Dec 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Dec 2025 8:48 AM IST

    മാനസികാരോഗ്യവും പുതുതലമുറയും -എം.ജി.എം ജുബൈൽ സെമിനാർ

    മാനസികാരോഗ്യവും പുതുതലമുറയും -എം.ജി.എം ജുബൈൽ സെമിനാർ
    ‘മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യും’ സെ​മി​നാ​റി​ൽ ന​സ്റി​ൻ മാ​ടം​പാ​റ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ജു​ബൈ​ൽ: ‘ബ​ഹു​സ്വ​ര​ത, നീ​തി, സ​മാ​ധാ​നം’ എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​മ്പ​യി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി എം.​ജി.​എം സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെൻറ​ർ ജു​ബൈ​ൽ വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം ‘മാ​ന​സി​കാ​രോ​ഗ്യ​വും പു​തു​ത​ല​മു​റ​യും’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സെ​മി​നാ​ർ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    മ​നു​ഷ്യ ക​ഴി​വു​ക​ളെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ന​സി​െൻറ ശ​ക്തി​യും ഇ​ച്ഛ​യും നി​ർ​ണാ​യ​ക ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും ശ​രീ​ര​ത്തി​െൻറ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന് പ്രാ​ധാ​ന്യം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് പോ​ലെ ത​ന്നെ മ​ന​സി​െൻറ ആ​രോ​ഗ്യ​വും അ​തി​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും സെ​മി​നാ​ർ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    വ്യ​ക്തി​ക​ളു​ടെ വ്യ​തി​രി​ക്ത​ത​ക​ൾ പോ​ലും മ​ന​സി​െൻറ സ്വാ​ധീ​ന​മാ​ണെ​ന്നും അ​വ അ​നു​കൂ​ല​മാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് മ​നു​ഷ്യ​െൻറ വി​ജ​യ പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​ണ​യി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് എ​ന്നും സെ​മി​നാ​ർ ചൂ​ണ്ടി കാ​ണി​ച്ചു. ഡ്യൂ​ൺ​സ് ഇ​ൻ​റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പി​ക​യും കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്​ സൈ​ക്കോ​ളോ​ജി​സ്​​റ്റും ട്രെ​യ്‌​ന​റു​മാ​യ ന​സ്റി​ൻ മാ​ടം​പാ​റ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. മു​നീ​ർ ഹാ​ദി, ഹു​സ്ന ഫൈ​സ​ൽ, ശാ​ക്കി​റ ഷ​ഫീ​ഖ്, സാ​ലി​ഹ ഷ​ബീ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു .

    X