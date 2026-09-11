പ്രവാസത്തിെൻറ കനലെരിയുന്ന വഴികൾ

പ്രവാസത്തിെൻറ കനലെരിയുന്ന വഴികൾtext_fields
റിയാദിൽനിന്ന് ഒരു പ്രവാസിയുടെ മടക്കം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, ആ മടക്കത്തിൽ ഒരു വീടിെൻറ വാതിലോ, കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മുഖങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നാടണയണമെന്ന തീവ്രമായ ആഗ്രഹം മാത്രം ബാക്കിവെച്ച്, തെരുവിെൻറ ഏകാന്തതയിൽ നിന്നാണ് ആ ജീവിതം ഒടുവിൽ യാത്രയായത്. മണ്ണിൽ വിയർപ്പൊഴുക്കുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന വലിയൊരു നോവായി ഈ വേർപാട് മാറുകയാണ്.
വിദേശമണ്ണിൽ ജീവിതത്തിെൻറ നല്ലകാലം മുഴുവൻ നാടിനും കുടുംബത്തിനുമായി മാറ്റിവെക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസികൾ. സ്വന്തം സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച്, കുടുംബത്തിെൻറ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് നിറം പകരുന്നവർ. വർഷങ്ങളോളം മണലാരണ്യത്തിൽ അധ്വാനിച്ച ശേഷം, ജീവിതത്തിെൻറ സായാഹ്നത്തിൽ സ്വന്തം മണ്ണിൽ കാൽവെക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അരികിൽ അവസാന നാളുകൾ ചെലവഴിക്കാനും അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത്തരമൊരു കുഞ്ഞു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു ഈ മലയാളിയും പ്രവാസലോകത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്.
എന്നാൽ, നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള രേഖകൾ ശരിയാക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെ മരണം ആ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് മേൽ തിരശ്ശീലയിട്ടു. താമസിക്കാൻ ഒരിടം പോലുമില്ലാതെ, ജീവിതത്തിെൻറ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ തെരുവിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടിവന്ന ദാരുണമായ അവസ്ഥ. സഹായിക്കാൻ മനുഷ്യരും കരുതലിെൻറ കൈകളും നീണ്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാനുള്ള അവസരം വിധി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയില്ല. നാടണയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ആ പ്രവാസിക്ക് ഒടുവിൽ സ്വന്തം മണ്ണിലേക്ക് എത്താനായത് മരണത്തിനു ശേഷം മാത്രമാണ്.
ഇത് ഒരാളുടെ മാത്രം ദുരന്തമായി കാണാനാകില്ല. പ്രവാസജീവിതത്തിെൻറ തിളക്കത്തിനപ്പുറം, ആരും കാണാതെ പോകുന്ന നിരവധി കണ്ണീരുകൾ ഇന്നും പ്രവാസലോകത്തുണ്ട്. ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടും രോഗബാധിതരായും രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടും ബന്ധങ്ങൾ അകന്നും ഒറ്റപ്പെടലിെൻറ ഇരുട്ടിൽ കഴിയുന്നവർ. ഒരിക്കൽ കുടുംബത്തിെൻറ താങ്ങായിരുന്നവർ തന്നെ ജീവിതത്തിെൻറ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം തേടേണ്ടിവരുന്ന കാഴ്ച കരളലിയിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
പ്രവാസത്തിെൻറ തിളക്കമുള്ള കണക്കുകളിൽ ഇവരുടെ വേദനകൾ പലപ്പോഴും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാറില്ല. ഒരു പ്രവാസി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുമ്പോൾ, അത് വെറുമൊരു വിമാനയാത്ര മാത്രമാകരുത്. ആ യാത്രക്ക് പിന്നിൽ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്, ഒരു കുടുംബമുണ്ട്, നാടും ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളുമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള മടക്കങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ വഴിയൊരുക്കേണ്ടത് സമൂഹത്തിെൻറയും സംഘടനകളുടെയും ഭരണകൂടങ്ങളുടെയും ഒരുപോലെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമാണ്.
നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന ആഗ്രഹം ബാക്കിവെച്ച് ഒരു പ്രവാസിയും തെരുവിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് മരിക്കേണ്ടി വരരുത്. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും സ്വന്തം നാടിെൻറ മണ്ണ് കാണണമെന്ന ആഗ്രഹം ഒരു മനുഷ്യനും നിഷേധിക്കപ്പെടരുത്. ഒരു പ്രവാസിയുടെയും മടക്കം ഇങ്ങനെയാകരുത്; അവസാന യാത്രയെങ്കിലും അവൻ ആഗ്രഹിച്ച നാടിെൻറ കരുതലോടെ ആയിരിക്കണം.
വേർപിരിഞ്ഞ പ്രവാസിക്ക് നിത്യശാന്തി നേരുന്നതിനൊപ്പം ആ കുടുംബത്തിെൻറ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ഒപ്പം, വിദേശമണ്ണിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന ഓരോ പ്രവാസിയിലേക്കും നമ്മുടെ കരുതലിെൻറ കണ്ണുകൾ എത്തും എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം, അവരുടെ പിന്നിലും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളും സ്നേഹവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതമുണ്ട്.
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