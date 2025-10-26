Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 26 Oct 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Oct 2025 10:13 AM IST

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സം​ഗ​മ​വും

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സം​ഗ​മ​വും
    കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച

    അ​നു​സ്മ​ര​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി

    സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ : മ​ക്ക​യി​ൽ 35 വ​ർ​ഷം പ്ര​വാ​സി​യാ​യി​രു​ന്ന പ​രേ​ത​നാ​യ തേ​ങ്കോ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം മൗ​ല​വി​യു​ടെ അ​നു​സ്മ​ര​ണ​വും പ്രാ​ർ​ഥ​ന സം​ഗ​മ​വും ജി​ദ്ദ കെ.​എം.​സി.​സി എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി നാ​സ​ർ എ​ട​വ​ന​ക്കാ​ട് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​ൻ ഓ​ണ​മ്പി​ള്ളി മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫൈ​സി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ജീ​വി​തം സേ​വ​നം​കൊ​ണ്ട് അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി ക​ട​ന്നു​പോ​യ പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​ണ് തേ​ങ്കോ​ട് അ​ബ്ദു​ൽ​ക​രീം മൗ​ല​വി​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ജി​ദ്ദ സീ​സ​ൺ​സ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ലാ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് റ​ഷീ​ദ് ചാ​മ​ക്കാ​ട്ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ പ്രാ​ർ​ഥ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു .വി. ​പി മു​സ്ത​ഫ, സി. ​കെ റ​സാ​ഖ് മാ​സ്റ്റ​ർ, ന​സീ​ർ വാ​വ​ക്കു​ഞ്ഞ്, ശി​ഹാ​ബ് താ​മ​ര​ക്കു​ളം, അ​ന​സ് അ​രി​മ്പ്ര​ശ്ശേ​രി, ല​ത്തീ​ഫ് മു​സ്ലി​യാ​ര​ങ്ങാ​ടി, മു​സ്ത​ഫ കോ​ഴി​ശ്ശേ​രി, സു​ബൈ​ർ വ​ട്ടോ​ളി, നൈ​സാം സാം​ബ്രി​ക്ക​ൽ, ഷ​ബീ​ർ അ​ലി വെ​മ്പി​ള്ളി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.​സു​ലൈ​മാ​ൻ അ​ഹ്‌​സ​നി പ്രാ​ർ​ഥ​ന യോ​ഗ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി ചു​ങ്ക​പ്പാ​റ ആ​മു​ഖ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ-​എ​റ​ണാ​കു​ളം ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ബി​ർ മ​ടി​യൂ​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​ഷ്‌​റ​ഫ് മൗ​ല​വി കു​റി​ഞ്ഞി​ലി​ക്കാ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Memorial and prayer meeting
