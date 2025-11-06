Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഅം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 8:48 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 8:48 AM IST

    അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    text_fields
    bookmark_border
    അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    cancel
    camera_alt

    കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ബ​നീ മാ​ലി​ക് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സു​ര​ക്ഷാ പ​ദ്ധ​തി അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    Listen to this Article

    ജി​ദ്ദ: കേ​ന്ദ്ര, കേ​ര​ള സ​ർ​ക്കാ​റു​ക​ൾ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്ന് ഒ​രു​വി​ധ സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ കെ.​എം.​സി.​സി​യെ പോ​ലെ​യു​ള്ള പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന സു​ര​ക്ഷ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഏ​റെ പ്ര​യോ​ജ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന് കെ.​എം.​സി.​സി ജി​ദ്ദ ബ​നീ മാ​ലി​ക് ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ​യും അം​ഗ​ത്വ ഫോ​റം ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി.​സി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ കു​ട്ടി​ക്കും മു​സ്ത​ഫ മ​ഞ്ചേ​രി​ക്കും ഫോ​റം ന​ൽ​കി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ജ​ലാ​ൽ തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ നൗ​ഫ​ൽ ഉ​ള്ളാ​ട​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. യൂ​നു​സ് വ​ണ്ടൂ​ർ, റാ​ഫി പ​ട്ടാ​മ്പി, മു​നീ​ർ എന്നിവ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഏ​രി​യ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജം​ഷീ​ർ പാ​റ​ക്ക​ട​വ് സ്വാ​ഗ​ത​വും നാ​സ​ർ പ​ള്ളി​ക്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Riyadhsaudinewssaudiarabia
    News Summary - Membership campaign begins
    Similar News
    Next Story
    X