Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 7:46 AM IST

    അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നും ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും

    അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​നും ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും
    ന​വോ​ദ​യ മെ​മ്പ​ർ​ഷി​പ്പ് മോ​ഹ​ന​ൻ പാ​നൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി സു​നി​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ഹാ​ഇ​ൽ: ന​വോ​ദ​യ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി ഹാ​ഇ​ൽ ഘ​ട​ക​ത്തി​െൻറ 10ാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി 2026 വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഹാ​ഇ​ൽ ന​വോ​ദ​യ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മ​നോ​ജ് ചാ​വ​ശ്ശേ​രി ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. അം​ഗ​ത്വ കാ​മ്പ​യി​ൻ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സു​നി​ൽ മാ​ട്ടൂ​ൽ, ആ​ദ്യ മെം​ബ​ർ​ഷി​പ് മോ​ഹ​ന​ൻ പാ​നൂ​രി​ന് ന​ൽ​കി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. പു​തു​വ​ർ​ഷ ക​ല​ണ്ട​റി​െൻറ പ്ര​കാ​ശ​നം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ജ​സീ​ൽ കു​ന്ന​ക്കാ​വ് ഹ​ബീ​ബ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെൻറ​ർ എം.​ഡി നി​സാം പ​റ​ക്കോ​ടി​ന് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​ശാ​ന്ത് കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് സ്വാ​ഗ​ത​വും സോ​മ​രാ​ജ് ഏ​ലം​കു​ളം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

