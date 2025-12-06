മെഹ്റൂഫിനും ലൈല മെഹ്റൂഫിനും യാത്രയയപ്പ് നൽകിtext_fields
റിയാദ്: 29 വർഷത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്ന കേളി കലാസാംസ്കാരിക വേദി വൈസ് പ്രസിഡൻറ് മെഹ്റൂഫിനും കേളി കുടുംബവേദി പ്രവർത്തക ലൈല മെഹ്റൂഫിനും സനാഇയ്യ അർബഹീൻ എരിയ കമ്മിറ്റിയുടേയും കുടുംബവേദിയുടേയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ യാത്രയയപ്പ് നൽകി. കേളിയുടെ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ അംഗമായ മെഹ്റൂഫ് കേന്ദ്ര മാധ്യമ കമ്മിറ്റി, സൈബർ വിഭാഗം എന്നീ സബ് കമ്മിറ്റികളിലും പ്രവർത്തിച്ചു. കണ്ണൂർ കതിരൂർ സ്വദേശിയായ മെഹ്റൂഫ് റിയാദിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനി ജീവനക്കാരനായിരുന്നു.
ബത്ഹ ലുഹ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന യാത്രയയപ്പ് യോഗത്തിൽ ഏരിയ പ്രസിഡൻറ് ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. രക്ഷാധികാരി ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി പ്രഭാകരൻ കണ്ടോന്താർ, രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗം ഷമീർ കുന്നുമ്മൽ, സെക്രട്ടറി സുരേഷ് കണ്ണപുരം, പ്രസിഡന്റ് സെബിൻ ഇഖ്ബാൽ, ട്രഷറർ ജോസഫ് ഷാജി, ജോയന്റ് സെക്രട്ടറി മധു ബാലുശ്ശേരി, വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുമായ രജീഷ് പിണറായി, ഗഫൂർ ആനമങ്ങാട്, ഏരിയ രക്ഷാധികാരി സെക്രട്ടറി സുനീർ ബാബു, കുടുംബവേദി പ്രസിഡൻറ് പ്രിയ വിനോദ്, ട്രഷറർ ശ്രീഷ സുകേഷ്, ഏരിയാ രക്ഷാധികാരി സമിതി അംഗങ്ങളായ വിജയകുമാർ, സുകേഷ് കുമാർ, ഷാഫി, അബ്ദുൽ നാസർ, എരിയ കമ്മിറ്റിയംഗങ്ങളായ അബ്ദുൽ സത്താർ, ഹരിദാസൻ, പി.കെ. രാജൻ, ജയകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. വിവിധ യൂനിറ്റുകളിൽനിന്നും നിരവധി അംഗങ്ങളും കുടുംബവേദി അംഗങ്ങളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
ഏരിയ രക്ഷാധികാരി കമ്മിറ്റിക്കുവേണ്ടി സുനീർ ബാബുവും ഏരിയാ കമ്മിറ്റിക്കുവേണ്ടി സെക്രട്ടറി ജാഫർ ഖാനും കുടംബവേദിക്കു വേണ്ടി പ്രസിഡൻറ് പ്രിയ വിനോദും വിവിധ യൂനിറ്റുകൾക്കായി പ്രതിനിധികളും ഉപഹാരങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു. ഏരിയ സെക്രട്ടറി ജാഫർ ഖാൻ സ്വാഗതവും മെഹ്റൂഫും ലൈലയും നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
