Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 9:30 AM IST

    മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും ലൈ​ല മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നൽകി

    മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും ലൈ​ല മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് നൽകി
    പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും ലൈ​ല

    മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും കേ​ളി യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി​യ​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: 29 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന കേ​ളി ക​ലാ​സാം​സ്​​കാ​രി​ക വേ​ദി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും കേ​ളി കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക ലൈ​ല മെ​ഹ്റൂ​ഫി​നും സ​നാ​ഇ​യ്യ അ​ർ​ബ​ഹീ​ൻ എ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടേ​യും കു​ടും​ബ​വേ​ദി​യു​ടേ​യും സം​യു​ക്താ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കി. കേ​ളി​യു​ടെ പ്രാ​രം​ഭ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ അം​ഗ​മാ​യ മെ​ഹ്റൂ​ഫ് കേ​ന്ദ്ര മാ​ധ്യ​മ ക​മ്മി​റ്റി, സൈ​ബ​ർ വി​ഭാ​ഗം എ​ന്നീ സ​ബ് ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളി​ലും പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​ു. ക​ണ്ണൂ​ർ ക​തി​രൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ മെ​ഹ്റൂ​ഫ് റി​യാ​ദി​ൽ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യി​രു​ന്നു.

    ബ​ത്​​ഹ ലു​ഹ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് ജോ​ർ​ജ് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ആ​ക്ടി​ങ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ഭാ​ക​ര​ൻ ക​ണ്ടോ​ന്താ​ർ, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗം ഷ​മീ​ർ കു​ന്നു​മ്മ​ൽ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ് ക​ണ്ണ​പു​രം, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സെ​ബി​ൻ ഇ​ഖ്ബാ​ൽ, ട്ര​ഷ​റ​ർ ജോ​സ​ഫ് ഷാ​ജി, ജോ​യ​ന്റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി മ​ധു ബാ​ലു​ശ്ശേ​രി, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റുമാ​രു​മാ​യ ര​ജീ​ഷ് പി​ണ​റാ​യി, ഗ​ഫൂ​ർ ആ​ന​മ​ങ്ങാ​ട്, ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​നീ​ർ ബാ​ബു, കു​ടും​ബ​വേ​ദി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ് പ്രി​യ വി​നോ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ശ്രീ​ഷ സു​കേ​ഷ്, ഏ​രി​യാ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി സ​മി​തി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ, സു​കേ​ഷ് കു​മാ​ർ, ഷാ​ഫി, അ​ബ്​​ദു​ൽ നാ​സ​ർ, എ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​ബ്​​ദു​ൽ സ​ത്താ​ർ, ഹ​രി​ദാ​സ​ൻ, പി.​കെ. രാ​ജ​ൻ, ജ​യ​കു​മാ​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും നി​ര​വ​ധി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും കു​ടും​ബ​വേ​ദി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഏ​രി​യ ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സു​നീ​ർ ബാ​ബു​വും ഏ​രി​യാ ക​മ്മി​റ്റി​ക്കു​വേ​ണ്ടി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ഖാ​നും കു​ടം​ബ​വേ​ദി​ക്കു വേ​ണ്ടി പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ പ്രി​യ വി​നോ​ദും വി​വി​ധ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും ഉ​പ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജാ​ഫ​ർ ഖാ​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും മെ​ഹ്റൂ​ഫും ലൈ​ല​യും ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Mehroof and Laila Mehroof were given a pilgrimage
