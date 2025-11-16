Begin typing your search above and press return to search.
    മെ​ഹ്ഫി​ലെ ‘സു​കൂ​ൻ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    മെ​ഹ്ഫി​ലെ ‘സു​കൂ​ൻ’ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി
    മെ​ഹ്ഫി​ലെ സു​കൂ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: റി​യാ​ദ് കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ‘മെ​ഹ്ഫി​ലെ സു​കൂ​ൻ’ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ്, അ​റ​ബി​ക് ഡാ​ൻ​സ്, ഒ​പ്പ​ന, മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട്, കോ​ൽ​ക്ക​ളി തു​ട​ങ്ങി​യ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളോ​ടെ വ​ലി​യ ജ​ന​പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റി. സൂ​ഫി, ഗ​സ​ൽ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത​നാ​യ ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പ് ഗാ​യ​ക​ൻ ളി​റാ​ർ അ​മി​നി ആ​സ്വാ​ദ​ക​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യം കീ​ഴ​ട​ക്കി.

    റി​യാ​ദ് ഡ്യൂ​ൺ​സ് സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്രോ​ഗ്രാം ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ക​ബീ​ർ വൈ​ല​ത്തൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷു​ഹൈ​ബ് പ​ന​ങ്ങാ​ങ്ങ​ര സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ൻ​ഷാ​ദ് ക​യ്പ​മം​ഗ​ലം ഒ​രു വ​ർ​ഷം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഷ്റ​ഫ് വെ​ങ്ങാ​ട്ട്, നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം മു​ജീ​ബ് ഉ​പ്പ​ട, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ഷ്റ​ഫ് വെ​ള്ള​പ്പാ​ടം, മ​ജീ​ദ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, ജ​ലീ​ൽ തി​രൂ​ർ, വ​നി​ത വി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ റ​ഹ്​​മ​ത്ത് അ​ഷ്റ​ഫ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​സീ​ല മൂ​സ, ഒ.​ഐ.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്​​ദു​ല്ല വ​ല്ലാ​ഞ്ചി​റ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​തി​നി​ധി അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ൻ​റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ട്ടി മു​ള്ളൂ​ർ​ക്ക​ര സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി ക​ല്ലി​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    തൃ​ശൂ​ർ സി.​എ​ച്ച് സെൻറ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക പ​വി​ലി​യ​നും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വ​ൽ​ഫെ​യ​ർ വി​ങ്ങി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ബ്ല​ഡ് ഡൊ​ണേ​ഷ​ൻ ഡെ​സ്ക്, ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ മ​ണ്ഡ​ലം സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഹി​ജാ​സ് മാ​ട്ടു​മേ​ലി​െൻറ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ നോ​ർ​ക്ക ഹെ​ൽ​പ് ഡെ​സ്ക്, നോ​ർ​ക്ക ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സ് പ​രി​ര​ക്ഷ​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള പ​രാ​തി​യി​ൽ ഒ​ച്ചു​ശേ​ഖ​ര​ണ​വും ന​ട​ത്തി.

    മെ​ഹ്ഫി​ലെ സു​കൂ​ൻ ഫാ​മി​ലി മീ​റ്റ് പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് സ്‌​കോ​പ് വ​ള​ൻ​റി​യ​ർ വി​ങ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ന​ജീ​ബ് നെ​ല്ലാം​ക​ണ്ടി, സ​ലീം ചാ​ലി​യം, ഹി​ജാ​സ് തി​രു​ന​ല്ലൂ​ർ, ഉ​മ​ർ ച​ളി​ങ്ങാ​ട്, സു​ബൈ​ർ ഒ​രു​മ​ന​യൂ​ർ, ഷാ​ഹി​ദ് ക​റു​ക​മാ​ട്, ഫൈ​സ​ൽ വെ​ണ്മ​നാ​ട്, ഷാ​ഹി​ദ് ത​ങ്ങ​ൾ, സ​ലീം പാ​വ​റ​ട്ടി, സ​ഹീ​ർ ബാ​ബു, ആ​ബി​ദ് ത​ളി, ഷി​ഫ്നാ​സ് ശാ​ന്തി​പു​രം, യൂ​സ​ഫ് മ​ണ​ലൂ​ർ, അ​ന​സ് കേ​ച്ചേ​രി, ജ​ഹാം​ഗീ​ർ, ഫ​സ്ന ഷാ​ഹി​ദ്, ജി​സ്‌​ന മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷാ​ഫി തു​ട​ങ്ങി​യ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

