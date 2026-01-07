Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമെഹ്ബൂബ് ജാന് ‘സീഫ്’...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Jan 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Jan 2026 7:56 AM IST

    മെഹ്ബൂബ് ജാന് ‘സീഫ്’ യാത്രയയപ്പ് നൽകി

    text_fields
    bookmark_border
    മെഹ്ബൂബ് ജാന് ‘സീഫ്’ യാത്രയയപ്പ് നൽകി
    cancel
    camera_alt

    മെ​ഹ്ബൂ​ബ് ജാ​ന് സൗ​ദി എ​റ​ണാ​കു​ളം എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യ​റ്റ്സ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദമ്മാം: നീണ്ട 28 വർഷ കാലത്തെ പ്രവാസം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന എറണാകുളം പള്ളുരുത്തി സ്വദേശിയായ മെഹ്ബൂബ് ജാന് സൗദി എറണാകുളം എക്സ്പാട്രിയറ്റ്സ് ഫെഡറേഷൻ (സീഫ്) യാത്രയയപ്പ് നൽകി.പ്രസിഡൻറ് ഫൈസൽ വെള്ളാഞ്ഞി മെഹ്ബൂബ് ജാന് സ്നേഹോപഹാരം കൈമാറി. സീഫ് പ്രോഗ്രാം കോഓഡിനേറ്റർ അൻവർ ചെമ്പറക്കി, സ്പോർട്സ് കോഓഡിനേറ്റർ കബീർ വാഴക്കുളം, മീഡിയ കോഓഡിനേറ്റർ അർഷാദ് പെരുമ്പാവൂർ, സീഫ് അംഗങ്ങളായ നാസിഫ്, അസ്ലം, സിദ്ധീഖ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Saudi NewsFarewellMehboobgulf news malayalam
    News Summary - Mehboob Jaan bids farewell to 'Saif'
    Similar News
    Next Story
    X