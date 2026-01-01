Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    1 Jan 2026 11:13 AM IST
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ മെ​ഗാ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന് വ​രെ

    നാ​ല് രാ​ത്രി​ക​ളി​ൽ അ​തി​രു​ക​ളി​ല്ലാ​ത്ത ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ
    ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ മെ​ഗാ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന് വ​രെ
    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി​യി​ലെ ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പു​തു​വ​ർ​ഷ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മെ​ഗാ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ജ​നു​വ​രി മൂ​ന്ന്​ വ​രെ നീ​ട്ടി. പു​തു​വ​ർ​ഷ​ത്ത​ലേ​ന്ന് രാ​ത്രി ഏ​ഴ്​ മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച ര​ണ്ടു​വ​രെ ന​ട​ത്താ​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മെ​ഗാ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ണ് നാ​ല്​ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ട്ടി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​പു​റ​മെ, ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന്​ തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും മെ​ഗാ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ങ്ങി. ഈ ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴു​ മു​ത​ല്‍ പു​ല​ര്‍ച്ച ര​ണ്ട് വ​രെ ഏ​റ്റ​വും ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ ഷോ​പ്പി​ങ്​ ഡീ​ലു​ക​ള്‍ ല​ഭി​ക്കും.

    ഗ്രോ​സ​റി, വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മ​റ്റ് സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍, ഫ്ര​ഷ് ഫു​ഡ്, ഫാ​ഷ​ന്‍, ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്, ടി​വി, മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍, ലാ​പ്ടോ​പ്പു​ക​ള്‍, മ​റ്റ് ഗാ​ഡ്ജ​റ്റു​ക​ള്‍ അ​ട​ക്കം മു​ഴു​വ​ന്‍ കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലും ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് വ​ന്‍ ഇ​ള​വു​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നൊ​രു​ങ്ങു​ന്ന​വ​രെ ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന സ​ര്‍പ്രൈ​സ് ഡീ​ലു​ക​ളും മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    2025െൻ​റ ലാ​സ്​​റ്റ്​ ലാ​പ്പി​ലും 2026െൻ​റ ആ​ദ്യ ലാ​പ്പി​ലു​മാ​യെ​ത്തു​ന്ന ലു​ലു​വി​ലെ ഷോ​പ്പി​ങ്​ പൂ​രം ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കും വേ​റി​ട്ട അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും. 2025ല്‍ ​സൗ​ദി​യി​ല്‍ ലു​ലു ആ​ദ്യ​മാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച മി​ഡ്നൈ​റ്റ് മെ​ഗാ ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വ​ന്‍ സ്വീ​കാ​ര്യ​ത​യാ​യി​രു​ന്നു ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഡീ​ലു​ക​ള്‍ കൂ​ടു​ത​ല്‍ വി​പു​ല​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ലു​ലു ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ല് രാ​ത്രി​ക​ൾ നീ​ളു​ന്ന മെ​ഗാ ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ന​ഷ്​​ട​മാ​കാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളെ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് വ​ര​വേ​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണ് ലു​ലു. ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പു​ത്ത​ന്‍ ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ക എ​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തു​വ​ര്‍ഷ​ത്ത​ലേ​ന്ന് മെ​ഗാ മി​ഡ്നൈ​റ്റ് ഓ​ഫ​റു​ക​ള്‍ ലു​ലു അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

