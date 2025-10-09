Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Oct 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Oct 2025 9:52 AM IST

    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇടം നേ​ടി മീ​വ​ൽ ബാ​ബു​വി​ന്റെ ‘ന​ന്ദ​നം’

    text_fields
    bookmark_border
    ജ​ന​ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇടം നേ​ടി മീ​വ​ൽ ബാ​ബു​വി​ന്റെ ‘ന​ന്ദ​നം’
    cancel
    Listen to this Article

    ദ​മ്മാം: അ​ഷ്ട​മി രോ​ഹി​ണി​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ദ​മ്മാ​മി​ൽ​നി​ന്ന് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 'ന​ന്ദ​നം' മ്യൂ​സി​ക് ആ​ൽ​ബം ശ്ര​ദ്ധ​നേ​ടു​ന്നു. ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ വ​രി​ക​ളും മ​ന​സ്സ് തൊ​ടു​ന്ന ഈ​ണ​ത്തി​നു​മൊ​പ്പം മീ​വ​ൽ ബാ​ബു​വെ​ന്ന പ്ല​സ്ടു​കാ​രി​യു​ടെ അ​ഭി​ന​യ​മാ​ണ് ഈ ​ആ​ൽ​ബ​ത്തെ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ക്കി​യ​ത്. ക​വ​യി​ത്രി ലേ​ഖ രോ​ഹി​ണി​യു​ടെ വ​രി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ​ണം ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ​ർ ത​ന്നെ. അ​ഡ്വ. ഗാ​യ​ത്രി നാ​യ​ർ ആ​ണ് ആ​ല​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഭ​ക്തി​യും പ്ര​ണ​യ​വും അ​ലി​ഞ്ഞൊ​ഴു​കു​ന്ന വ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഈ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മൊ​പ്പം ഇ​തി​ൽ പ്ര​ത്യ​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് ദ​മ്മാ​മി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​റും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ ബാ​ബു​ജി കു​രു​വി​ള​യും ദാ​റു​സ്സി​ഹ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റി​ലെ സീ​നി​യ​ർ ന​ഴ്സ് ലൗ​ലി ബാ​ബു​വി​ന്റെ മ​ക​ളു​മാ​യ മീ​വ​ൽ ബാ​ബു​വാ​ണ്.

    ദ​മ്മാം ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ളി​ൽ പ്ല​സ്ടു പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ മീ​വ​ൽ നൃ​ത്ത​ത്തി​ലും പ​ഠ​ന​ത്തി​ലും മി​ടു​ക്കി​യാ​ണ്. ഗു​രു​വാ​യൂ​രും ദ​മ്മാ​മി​ലും ആ​യി ചി​ത്രീ​ക​രി​ച്ച ആ​ൽ​ബം ന​ടി സൗ​പ​ർ​ണി​ക, ന​ട​ൻ കി​ഷോ​ർ സ​ത്യ, ദി​നേ​ഷ് പ​ണി​ക്ക​ർ, റേ​ഡി​യോ ജോ​ക്കി ഗ​ദ്ദാ​ഫി എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പേ​ജി​ൽ കൂ​ടി ആ​ണ് റി​ലീ​സ് ചെ​യ്ത​ത്. മാ​പ്പി​ള​പ്പാ​ട്ട് ഗാ​യ​ക​ൻ ക​ണ്ണൂ​ർ ഷ​രീ​ഫാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ ട്ര​യി​ല​ർ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​ത്.ഇ​തി​ന​കം ആ​യി​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഇ​ഷ്ട​ഗാ​ന​മാ​യി 'ന​ന്ദ​നം' മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞു. അ​തി​മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യി ഈ ​ഗാ​ന ചി​ത്രീ​ക​ര​ണം ന​ട​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ജി​ത് നാ​യ​രാ​ണ്. ദ​മ്മാ​മി​ന് പ്രി​യ​പ്പെ​ട്ട നി​ര​വ​ധി ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി​യ ബാ​ബു​ജി കു​രു​വി​ള ത​ന്നെ​യാ​ണ് ഈ ​ആ​ൽ​ബ​വും നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsmusic albumreleasedSaudi Arabia News
    News Summary - Meevel Babu's 'Nandanam' finds a place in people's hearts
    Similar News
    Next Story
    X