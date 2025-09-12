Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    date_range 12 Sept 2025 9:41 AM IST
    date_range 12 Sept 2025 9:41 AM IST

    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ സ​ലാ​മും അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പിയുമാണ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത് ​
    ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി
    ജി​ദ്ദ: മു​സ് ലിം​ലീ​ഗ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഡ്വ. പി.​എം.​എ സ​ലാ​മും രാ​ജ്യ​സ​ഭാം​ഗ​മാ​യ അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി​യും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം ജി​ദ്ദ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഇ​രു​വ​രും ജി​ദ്ദ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ൺ​സു​ൽ ജ​ന​റ​ൽ ഫ​ഹ​ദ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഖാ​ൻ സൂ​രി​യു​മാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കൂ​ടി​ക്കാഴ്ച​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​വാ​സി പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന തൊ​ഴി​ൽ​പ​ര​വും നി​യ​മ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​വി​ധ പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ൾ, പാ​സ്പോ​ർട്ട് , മ​ര​ണം, പ്ര​വാ​സി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യ​ാഭ്യാ​സം, ഹ​ജ്ജ് തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ നേ​താ​ക്ക​ൾ കോ​ൺ​സു​ലി​ന്റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു.കെ.​എം.​സി.​സി സൗ​ദി നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കു​ഞ്ഞി​മോ​ൻ കാ​ക്കി​യ, ജി​ദ്ദ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി.​പി മു​സ്‍ത​ഫ എ​ന്നി​വ​രും നേ​താ​ക്ക​ളോ​ടൊ​പ്പം ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

