ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിtext_fields
ജിദ്ദ: മുസ് ലിംലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ. പി.എം.എ സലാമും രാജ്യസഭാംഗമായ അഡ്വ. ഹാരിസ് ബീരാൻ എം.പിയും ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറലുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഹ്രസ്വ സന്ദർശനാർഥം ജിദ്ദയിലെത്തിയ ഇരുവരും ജിദ്ദ ഇന്ത്യൻ കോൺസുൽ ജനറൽ ഫഹദ് അഹമ്മദ് ഖാൻ സൂരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ വിവിധ പ്രവാസി പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച നടത്തി.
പ്രവാസികൾ നേരിടുന്ന തൊഴിൽപരവും നിയമപരവുമായ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ, പാസ്പോർട്ട് , മരണം, പ്രവാസി വിദ്യാർഥികളുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഹജ്ജ് തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ നേതാക്കൾ കോൺസുലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവന്നു.കെ.എം.സി.സി സൗദി നാഷനൽ പ്രസിഡന്റ് കുഞ്ഞിമോൻ കാക്കിയ, ജിദ്ദ സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി.പി മുസ്തഫ എന്നിവരും നേതാക്കളോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു.
