Madhyamam
    Saudi Arabia
    13 Sept 2025 10:29 AM IST
    13 Sept 2025 10:29 AM IST

    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ മാ​തൃ​ക​യി​ലാ​യി​രി​ക്കും പു​തി​യ പ​രി​ഷ്‌​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ
    ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്കാ​യി മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു
    മ​ക്ക: ഹ​ജ്ജി​നും ഉം​റ​ക്കും മ​ക്ക​യി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് 'ഇ​ഹ്‌​റാം' ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ശ്‌​ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ൾ കാ​ലോ​ചി​ത​മാ​യി ന​വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ വ​ർ​ധി​ച്ച സാ​ന്നി​ധ്യം അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന മി​ഖാ​ത്തു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു പോ​കു​ന്നു​വെ​ന്ന് സൗ​ദി പ്ര​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്തു.


    മ​ക്ക ന​ഗ​ര​ത്തി​നും വി​ശു​ദ്ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള റോ​യ​ൽ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും നി​ര​ന്ത​രം വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വ​ഴി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഹ​ജ്ജ്, ഉം​റ തീ​ർ​ഥാ​ട​ന​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പാ​യി പു​രു​ഷ​ൻ വെ​ള്ള വ​സ്ത്രം ധ​രി​ച്ച് ഒ​രു​ങ്ങു​ന്ന ആ​ദ്യ​ക​ർ​മ​മാ​യ 'ഇ​ഹ്‌​റാം' ചെ​യ്യാ​ൻ നി​ശ്‌​ച​യി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ഇ​ട​ങ്ങ​ളാ​ണ് മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ൾ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഹ​ജ്ജ് സീ​സ​ണി​ൽ മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ളി​ൽ തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം 80 ൽ ​നി​ന്ന് 39 മി​നി​റ്റാ​യി കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ ന​ൽ​കി​യ ഫീ​ഡ്‌​ബാ​ക്കി​ലെ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലും സേ​വ​ന മി​ക​വ് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ചി​ല മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ഇ​തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ച്ച​താ​യും ഹ​ജ്ജ് ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഗ​താ​ഗ​തം പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും പ്രാ​ർ​ഥ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സേ​വ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലും ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ർ​നു​ൽ മ​നാ​സി​ൽ എ​ന്ന​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന മീ​ഖാ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റു നാ​ലു മീ​ഖാ​ത്തു​ക​ളി​ലും സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു ന്ന​തി​നും ദൃ​ശ്യ​ഭൂ​പ്ര​കൃ​തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൈ​റ്റി​നെ പ്ര​ധാ​ന ഗ​താ​ഗ​ത റൂ​ട്ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കിവ​രുക​യാ​ണ്.

    സേ​വ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും സൈ​റ്റി​ന്റെ ശേ​ഷി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള വി​ഷ​ൻ 2030 ന്റെ ​ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ന​വീ​ക​ര​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക​മീ​ഷ​ൻ സി.​ഇ.​ഒ സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ റ​ഷീ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​വു​റ്റ ആ​ത്മീ​യാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ഇ​സ്‍ലാ​മി​ക വാ​സ്തു​വി​ദ്യ​യു​ടെ​യും പൈ​തൃ​ക​ത്തി​ന്റെ​യും സ​ന്ദേ​ശം പ​കു​ത്തു ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടി​യാ​ണ് പു​തി​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

