Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ദീ​ന സ​ൺ​സെ​റ്റ്...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 9 Aug 2025 10:48 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Aug 2025 10:48 AM IST

    മ​ദീ​ന സ​ൺ​സെ​റ്റ് പാ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    Medina Sunset Park structure
    cancel
    camera_alt

    മ​ദീ​ന സ​ൺ​സെ​റ്റ് പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ രൂ​പ​ഘ​ട​ന

    മ​ദീ​ന: ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ​സ്യ​ജാ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ വ്യാ​പ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മ​ദീ​ന ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യു​ടെ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന സ​ൺ​സെ​റ്റ് പാ​ർ​ക്ക് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്നു.

    10,43,516 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തീ​ർ​ണ​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന പാ​ർ​ക്കി​ന്റെ ഏ​ക​ദേ​ശം 59.5 ശ​ത​മാ​നം ജോ​ലി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​മു​ഖ വി​ക​സ​ന, വി​നോ​ദ പ​ദ്ധ​തി​യാ​യ പാ​ർ​ക്ക് സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്ര​ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി സം​യോ​ജി​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തു​മാ​ണ്. 84,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള കാ​ൽ​ന​ട പാ​ത​ക​ൾ, 16,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള സൈ​ക്കി​ൾ പാ​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പാ​ർ​ക്കി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​വ​യെ​ല്ലാം ജീ​വി​ത​ശൈ​ലി മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും ഉ​ചി​ത​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷ​ത്തി​ൽ വ്യാ​യാ​മം ചെ​യ്യാ​ൻ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു.

    5,40,000 ച​തു​ര​ശ്ര മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യി​ൽ 7,150-ല​ധി​കം മ​ര​ങ്ങ​ളും 2,43,000 കു​റ്റി​ച്ചെ​ടി​ക​ളും ന​ട്ടു​പി​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ പാ​ർ​ക്ക് പ​ച്ച​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ ഇ​ട​മാ​യി​രി​ക്കും. ഇ​ത് വാ​യു​വി​ന്റെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും താ​പ​നി​ല കു​റ​ക്കുന്ന​തി​നും വി​ശ്ര​മ​ത്തി​നും സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ ഒ​രു പ്ര​കൃ​തി​ദ​ത്ത അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:medinasoudi newsgulf news
    News Summary - Medina Sunset Park project activities progressing
    Similar News
    Next Story
    X