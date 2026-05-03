Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കം...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 May 2026 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 3 May 2026 9:05 AM IST

    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ദീ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ; വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി

    text_fields
    bookmark_border
    ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്തി മ​ദീ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ; വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    cancel
    camera_alt

    ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് മ​ദീ​ന അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​ദീ​ന: വി​ശു​ദ്ധ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തു​ന്ന തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് മി​ക​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സു​ര​ക്ഷ​യും ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സൗ​ദി ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് മ​ദീ​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് പ്ര​സ്താ​വി​ച്ചു. മ​ദീ​ന അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ ഹ​ജ്ജ് ഒ​രു​ക്കം വി​ല​യി​രു​ത്താ​ൻ എ​ത്തി​യ​താ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    മ​ദീ​ന ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി ഗ​വ​ർ​ണ​ർ അ​മീ​ർ സ​ഊ​ദ് ബി​ൻ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ഫൈ​സ​ലി​നൊ​പ്പ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ യാ​ത്രാ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് അ​വ​രെ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ സം​യോ​ജി​ത പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ സേ​വ​ന​മ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഠി​നാ​ധ്വാ​ന​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ അ​ദ്ദേ​ഹം, തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രു​ടെ സം​തൃ​പ്തി​യാ​ണ് പ്ര​ഥ​മ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യെ​ന്നും ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ഹ​ജ്ജ് ടെ​ർ​മി​ന​ലു​ക​ളി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തി​യ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ, പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ട്ട് ക​ണ്ട് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ കാ​ത്തി​രി​പ്പ് സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നും തി​ര​ക്ക് ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ നൂ​ത​ന​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ല​യി​രു​ത്തി. ബാ​ഗേ​ജ് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ, ക​സ്​​റ്റം​സ് കൗ​ണ്ട​റു​ക​ൾ, ഹ​ജ്ജ്-​ഉം​റ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​െൻറ സേ​വ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ, ഹെ​ൽ​ത്ത് സെ​ന്റ​ർ എ​ന്നി​വ​യും ഗ​വ​ർ​ണ​റു​ടെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പ​രി​ധി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടു. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന വി​ശാ​ല​മാ​യ ‘ഹ​ജ്ജ് പ്ലാ​സ’​യി​ലെ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​വി​ടെ ന​ൽ​കു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ ഗ​വ​ർ​ണ​ർ​ക്ക് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു ന​ൽ​കി. തീ​ർ​ഥാ​ട​ക​ർ​ക്ക് സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​രാ​ധ​ന ക​ർ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നു​ള്ള എ​ല്ലാ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ​ക്ക് നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:airportVisitshajj packageMedina Governorannounce
    News Summary - Medina Governor announces Hajj package; visits airport
    Similar News
    Next Story
    X