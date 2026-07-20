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    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 20 July 2026 7:44 AM IST
    Updated On
    date_range 20 July 2026 7:44 AM IST

    മദീന ഈത്തപ്പഴ സീസണിന് ഇന്ന്​ തുടക്കം

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    പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന​ത്തി​ന് ക​രു​ത്തേ​കാ​ൻ സ​മ​ഗ്ര പ​ദ്ധ​തി
    മദീന ഈത്തപ്പഴ സീസണിന് ഇന്ന്​ തുടക്കം
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    മ​ദീ​ന: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ഉ​ൽ​പ്പാ​ദ​ന കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന മ​ദീ​ന ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ പ​ദ​വി വി​ളി​ച്ചോ​തി​ക്കൊ​ണ്ട് ‘മ​ദീ​ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സീ​സ​ൺ 2026’ന് ​തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. മ​ദീ​ന സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഈ ​വി​പ​ണ​ന മേ​ള വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗ​സ്​​റ്റി​ൽ ആ​ദ്യം വ​രെ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ സം​സ്കാ​ര​ത്തെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​സീ​സ​ൺ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ക. മ​ദീ​ന​യു​ടെ സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വ​വും ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന ഈ ​മേ​ള, സാ​മ്പ​ത്തി​ക-​സാം​സ്കാ​രി​ക-​പൈ​തൃ​ക വ​ശ​ങ്ങ​ളെ സ​മ​ന്വ​യി​പ്പി​ച്ചാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്കും ഉ​ൽ​പാ​ദ​ക​ർ​ക്കും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പോ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​പ​ണ​ന സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള മി​ക​ച്ച വേ​ദി​ക​ൾ ഇ​വി​ടെ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മേ​ള​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​യി ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ ലേ​ല​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കും. ഇ​തി​ന് പു​റ​മെ ഈ​ന്ത​പ്പ​ന ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പ്ര​ത്യേ​ക സ്​​റ്റാ​ളു​ക​ളും, ഈ​ന്ത​പ്പ​ന​യോ​ല​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ക​ര​കൗ​ശ​ല നി​ർ​മാ​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും മേ​ള​യ്ക്ക് മാ​റ്റു​കൂ​ട്ടും.

    മ​ദീ​ന​യു​ടെ ത​ന​ത് പൈ​തൃ​ക​ത്തി​െൻറ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക പു​രോ​ഗ​തി​യും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​നം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, അ​തി​െൻറ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മൂ​ല്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും, മ​ദീ​ന ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ എ​ത്തി​ക്കാ​നു​മു​ള്ള നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സീ​സ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ർ​ഷി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ നി​ക്ഷേ​പ സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഈ ​സം​രം​ഭം ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​കും.

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    TAGS:datesmedinasaudi arbiaSeasongulf
    News Summary - Medina date season begins today
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