Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമ​ദീ​ന...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 May 2026 7:38 AM IST
    Updated On
    date_range 21 May 2026 7:38 AM IST

    മ​ദീ​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് 2030-ഓ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ

    text_fields
    bookmark_border
    സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം സം​ര​ക്ഷി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​നം മു​ന്നോ​ട്ട്​
    മ​ദീ​ന ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത് 2030-ഓ​ടെ മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ
    cancel
    camera_alt

    മ​ദീ​ന റീ​ജ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ൻ​ജി. ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൈ​ഹി​ഷി ബാ​ക്കു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 13ാമ​ത് വേ​ൾ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ വി​ഷ​ൻ 2030 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി, സാം​സ്കാ​രി​ക സ്വ​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ദ്രു​ത​ഗ​തി​യി​ലു​ള്ള ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന​മാ​ണ് മ​ദീ​ന​യി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മ​ദീ​ന റീ​ജ​ന​ൽ ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെൻറ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ എ​ൻ​ജി. ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൈ​ഹി​ഷി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. 2030-ഓ​ടെ പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം മൂ​ന്ന്​ കോ​ടി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി, സു​സ്ഥി​ര​വും ആ​ധു​നി​ക​വു​മാ​യ ന​ഗ​ര​സാ​ഹ​ച​ര്യം ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം.

    അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നി​ലെ ബാ​ക്കു​വി​ൽ ന​ട​ന്ന 13-ാമ​ത് വേ​ൾ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​പ്രാ​ദേ​ശി​ക ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ റൗ​ണ്ട് ടേ​ബി​ൾ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​വ​ലം പാ​ർ​പ്പി​ട യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലു​മ​പ്പു​റ​മാ​ണ് ഇ​ന്ന​ത്തെ ആ​ഗോ​ള പാ​ർ​പ്പി​ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ​ന്ന് എ​ൻ​ജി. ഫ​ഹ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൈ​ഹി​ഷി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തും, ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​തി​ജീ​വ​ന​ശേ​ഷി​യും സു​സ്ഥി​ര​ത​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യ സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ ന​ഗ​ര വ്യ​വ​സ്ഥി​തി​ക​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​പ്പോ​ഴ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ദൗ​ത്യം. ആ​ഗോ​ള ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക യാ​ഥാ​ർ​ഥ്യ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ട്, പാ​ർ​പ്പി​ട വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ മ​ദീ​ന മി​ക​ച്ചൊ​രു ന​ഗ​ര മാ​തൃ​ക​യാ​ണ് മു​ന്നോ​ട്ട് വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​ക​ളെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക വി​ക​സ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളാ​ക്കി മാ​റ്റാ​ൻ സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ്വ​മേ​ധ​യാ​യു​ള്ള അ​വ​ലോ​ക​ന​ങ്ങ​ൾ മ​ദീ​ന പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഫ​ല​പ്ര​ദ​മാ​യ ന​ഗ​ര പ​രി​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​ക​ളു​ടെ സം​യോ​ജി​ത ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യും അ​വ​യെ ആ​ഗോ​ള ച​ട്ട​ക്കൂ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ നേ​രി​ടാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നും സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​നം കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നും അ​ടി​ത്ത​റ​യാ​കും. ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും അ​തി​ജീ​വ​ന​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും, ആ​ഗോ​ള സു​സ്ഥി​ര വി​ക​സ​ന പാ​ത​ക​ളെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ന​ഗ​ര നേ​താ​ക്ക​ളും അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും ഒ​ത്തു​ചേ​രു​ന്ന 12ാമ​ത് വേ​ൾ​ഡ് അ​ർ​ബ​ൻ ഫോ​റ​ത്തി​ൽ സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ൻ പ്ര​തി​നി​ധി സം​ഘ​ത്തോ​ടൊ​പ്പ​മാ​ണ് മ​ദീ​ന മേ​ഖ​ല​യും പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Vision 2030medinavisitors
    News Summary - Medina aims to attract 30 million visitors by 2030
    Similar News
    Next Story
    X