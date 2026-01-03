Begin typing your search above and press return to search.
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 7:34 AM IST

    ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു

    ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു
    റി​യാ​ദി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്​​ത​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്​: റി​യാ​ദി​ലെ നി​ല​മ്പൂ​ർ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ നി​ല​മ്പൂ​ർ പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന നി​ർ​ധ​ന​രാ​യ ര​ണ്ട് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് ചി​കി​ത്സ ധ​ന​സ​ഹാ​യം വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. നി​ല​മ്പൂ​ർ പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി റ​സ്​​റ്റ്​ ഹൗ​സി​ൽ വെ​ച്ച് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങ് ജോ​യി​ൻ​റ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഉ​നൈ​സ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​ഘ​ട​ന ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ സ​ജി സ​മീ​ർ, റ​സാ​ഖ്​ അ​റ​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഫ​ണ്ട് കൈ​മാ​റി. ന​ജീ​ബ് കു​പ്പാ​യം, ശി​ഹാ​ബ് മേ​ലേ​തി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    റ​ഷീ​ദ് മേ​ലേ​തി​ൽ, യു.​പി. ഷൗ​ക്ക​ത്ത്, ഹി​ദാ​യ​ത്ത് ചു​ള്ളി​യി​ൽ, ഷാ​ന​വാ​സ്‌ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട​ൻ, ഉ​നൈ​സ്, അ​ൻ​വ​ർ പാ​റ​മ്മ​ൽ, നൗ​ഷാ​ദ് മൂ​ത്തേ​ട​ത്ത്‌ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

