Madhyamam
    Saudi Arabia
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 10:20 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 10:20 AM IST

    മീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷ്; ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി

    മീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷ്; ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി
    മീ​ഡി​യ വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ‘റാ​ഇ​ദ് പ്രൊ ​കോ​ർ​ട്ടി’​ൽ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്നു


    റി​യാ​ദ്: ഇ​ദം പ്ര​ഥ​മ​മാ​യി റി​യാ​ദി​ലെ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി മീ​ഡി​യ വ​ൺ ചാ​ന​ൽ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷ് ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​യി. 13 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ദേ​ശീ​യ പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്രാ​വീ​ണ്യ​മു​ള്ള 500 പേ​രാ​ണ് ഈ ​മെ​ഗാ ഇ​വ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത്.

    സൗ​ദി ഇ​ന്ത്യ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം ഏ​ഷ്യ​ൻ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ക​ളി​ക്കാ​രാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ക. വ്യാ​ഴം, വെ​ള്ളി ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളെ​ങ്കി​ലും ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ത​ന്നെ അ​നൗ​പ​ചാ​രി​ക തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​താ​യി സം​ഘാ​ട​ക​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ക​ളി​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ലെ വ​ർ​ധ​ന​യാ​ണ് ഒ​രു ദി​വ​സം നേ​ര​ത്തെ ത​ന്നെ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. സിം​ഗി​ൾ​സ്, ഡ​ബി​ൾ​സ്, മി​ക്സ്ഡ് ഡ​ബി​ൾ​സ്, ഫാ​മി​ലി ഡ​ബി​ൾ​സ് തു​ട​ങ്ങി പു​രു​ഷ​ന്മാ​ർ​ക്കും വ​നി​ത​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കു​മെ​ല്ലാം 30 ല​ധി​കം കാ​റ്റ​ഗ​റി​ക​ളി​ലാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. റി​യാ​ദി​ലെ എ​ക്സി​റ്റ് 17ലെ ​പാ​ണ്ട ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന ‘റാ​ഇ​ദ് പ്രൊ ​കോ​ർ​ട്ടി’​ലാ​ണ് ഈ ​ജ​ന​കീ​യ ബാ​ഡ്മി​ൻ​റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് അ​ര​ങ്ങേ​റി​യ​ത്. ആ​ദ്യ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട്​ ആ​റു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ​യും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 12 വ​രെ​യു​മാ​ണ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പത് കോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഒ​രേ സ​മ​യം ക​ളി​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും അ​ത് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​ള്ള ഫി​ക്സ്ച​റു​മാ​ണ് ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ടീ​മം​ഗ​വും ചീ​ഫ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യ അ​മ​ൽ മ​ഖ്ബൂ​ൽ ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    റാ​ഇ​ദ് പ്രൊ ​കോ​ർ​ട്ടി​ലെ സ്ഥി​രം ക​ളി​ക്കാ​രും ഒ​ഫീ​ഷ്യൽ​സു​മ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ലി​യൊ​രു സ​ന്നാ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ മീ​ഡി​യ വ​ൺ റി​യാ​ദ് ബ്യൂ​റോ​യും കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യു​മാ​ണ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ചു​ക്കാ​ൻ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​വ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. റി​യാ​ദി​ൽ നി​ന്നു​മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ജി ​സി സി ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന​ട​ക്കം ക​ളി​ക്കാ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ള​രെ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ഒ​രു ഗെ​യി​മാ​ണി​ത്. മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നും ഉ​ല്ലാ​സ​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഇ​പ്പോ​ൾ ക​ള​ത്തി​ലു​ണ്ട്. ഒ​രു മീ​ഡി​യ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യോ​ടെ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് ഒ​രു മെ​ഗാ ഷ​ട്ടി​ൽ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്​ ഇ​വി​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും നൂ​റി​ല​ധി​കം ട്രോ​ഫി​ക​ളും വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കാ​യി കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. സൗ​ദി ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​ൻ കോ​ച്ച് അ​മ്മാ​ർ അ​വാ​ദ് സൂ​പ്പ​ർ സ്മാ​ഷി​ലെ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കും.

    Show Full Article
    TAGS:mediaonebadminton tournamentgulfnewssaudiarabiabegins
    News Summary - MediaOne Super Smash; Badminton tournament begins
