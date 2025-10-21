Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 12:37 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 12:37 PM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലും ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    text_fields
    bookmark_border
    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും റി​യാ​ദി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30, ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ലും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റു​ക​ൾ ന​ട​ക്കും
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; റി​യാ​ദി​ലും ജി​ദ്ദ​യി​ലും ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    cancel
    camera_alt

    ജി​ദ്ദ​യി​ൽ ഫി​ക്ച​ർ, ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് വി.​പി മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    റി​യാ​ദ് / ജി​ദ്ദ: ഫു​ട്ബാ​ൾ ആ​സ്വാ​ദ​ക​ർ​ക്ക് ആ​വേ​ശ​മേ​കി 'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പി'​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് സീ​സ​ൺ റി​യാ​ദി​ലും ആ​ദ്യ സീ​സ​ൺ ജി​ദ്ദ​യി​ലും ഉ​ട​ൻ ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ ഇ​രു ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ ന​ട​ന്നു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23, 24 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ജി​ദ്ദ ഒ​ളിം​പി​ക് വി​ല്ലേ​ജ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന 'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്' മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ള്‍ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    സീ​സ​ണ്‍സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്റ് ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ് ജി​ദ്ദ നാ​ഷ​ന​ല്‍ ആ​ശു​പ​ത്രി ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​നേ​ജിം​ഗ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ വി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദാ​ലി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ബ​ഷീ​ർ ചു​ള്ളി​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ട്രോ​ഫി പ്ര​കാ​ശ​നം കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് ക​മ്പ​നി സി.​ഇ.​ഒ അ​നീ​സ് മ​ന്ന​ത്ത​ൻ, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൗ​ദി ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ സി.​എ​ച്ച്. റാ​ഷി​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ മ​ത്സ​ര​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പ്രാ​യോ​ജ​ക പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23ന് ​വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ നാ​ല് ലീ​ഗ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റും. ആ​ദ്യ മാ​ച്ചി​ൽ അ​ൽ​ഗ​ർ​നി പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്, വെ​ൽ ക​ണ​ക്ട് എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടു​മ്പോ​ൾ, ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ അ​ബീ​ർ സ​ലാ​മ​ത്ത​ക് എ​ഫ്.​സി​ക്ക് എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ അ​റ​ബ് ഡ്രീം​സ് ആ​ണ്. മൂ​ന്നാ​മ​ത്തെ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ൽ റീം ​എ​ഫ്.​സി, ഡെ​ക്‌​സോ​പാ​ക്കി​നെ നേ​രി​ടും. അ​ൽ അം​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ത​ബൂ​ക്കും എ​ച്ച്.​എം.​ആ​ർ എ​വ​ർ ഗ്രീ​നു​മാ​ണ് നാ​ലാ​മ​ത്തെ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റു​മു​ട്ടു​ക.

    റി​യാ​ദി​ൽ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് നാ​ലാ​മ​ത് സീ​സ​ൺ ഫി​ക്ച​റും ട്രോ​ഫി​യും അ​നാഛാ​ദ​നം ചെ​യ്ത​പ്പോ​ൾ

    ന​യ​ൻ​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ക്കു​ക. 24 ന് ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ണ്ട് സെ​മി​ഫൈ​ന​ലു​ക​ളും തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​മാ​യ ഫൈ​ന​ലും ന​ട​ക്കും. ര​ണ്ടു ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് സൗ​ഹൃ​ദ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല​വ​ൻ​സ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും.

    ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കാ​ഫ് ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ അ​ജ്മ​ൽ നാ​സ​ർ, ഐ​വ ഫു​ഡ്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​മീ​ർ ബാ​ബു ആ​ന​പ്പ​ട്ട​ത്ത്, ജ​യ് മ​സാ​ല സെ​യി​ൽ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ബ​ദ​ർ അ​ൽ ത​മാം ക്ലി​നി​ക് മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​കെ.​എം അ​ഷ്‌​റ​ഫ്, നോ​മി​സോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി സി.​ഇ.​ഒ റാ​ഹി​ൽ നാ​സിം, യൂ​റോ​തെ​റം റീ​ജ​ന​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ ഇ​ജാ​സ്, സ​ഹീ​റു​ദ്ദീ​ൻ ഷി​ഫ ജി​ദ്ദ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സാ​ര​ഥി​ക​ളാ​യ ന​ജു​മു​ദ്ദീ​ൻ, ഫ​സ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്, സി​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ബു കാ​ട്ടൂ​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ളും ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ൽ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ യൂ​സു​ഫ​ലി കൂ​ട്ടി​ൽ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജ​മാ​ൽ​പാ​ഷ, മി​ർ​സ ശ​രീ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ല​പി​ച്ചു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ബ്ഷി​ർ സ്വാ​ഗ​ത​വും മീ​ഡി​യ​വ​ൺ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട​ർ സാ​ബി​ത് സ​ലിം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ​ഹ​ദ്, മു​നീ​ർ, ത​മീം അ​ബ്ദു​ള്ള, ഫാ​സി​ൽ, നി​സാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    റി​യാ​ദി​ൽ ന​ട​ന്ന ട്രോ​ഫി, ഫി​ക്‌​സ്ച്ച​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ റി​യാ​ദ് ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് പ്രാ​യോ​ജ​ക​രും ക്ല​ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​മ​ട​ക്കം നൂ​റി​ലേ​റെ പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ റ​ഹ്മ​ത്ത് തി​രു​ത്തി​യാ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. കേ​ര​ള ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അം​ഗീ​കൃ​ത റ​ഫ​റി​യും തി​രൂ​ർ തു​ഞ്ച​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ഗ​വ​ർ​ന്മെ​ന്റ് കോ​ള​ജ് എ​ച്ച്.​ഒ.​ഡി​യു​മാ​യ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ശു​കൂ​ർ ഇ​ല്ല​ത്ത് 'കാ​യി​ക​രം​ഗ​ത്തെ ഫി​റ്റ്ന​സി​ന്റെ​യും പെ​രു​മാ​റ്റ​ച്ച​ട്ട​ത്തി​ന്റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യം, ഫി​ഫ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലെ സ​മീ​പ​കാ​ല മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ' എ​ന്നീ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    അ​ൽ യാ​സ്മി​ൻ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഡി​റ്റോ​റി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ സീ​നി​യ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ങ് മാ​നേ​ജ​ർ നി​ബി​ൻ, ജൗ​ഹ​ർ മാ​ളി​യേ​ക്ക​ൽ (ജ​ന. മാ​നേ​ജ​ർ അ​റേ​ബ്യ​ൻ ആ​ക്സ​സ്) എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ട്രോ​ഫി ലോ​ഞ്ചി​ങ് ന​ട​ത്തി.

    പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​നും വ്യ​വ​സാ​യി​യു​മാ​യ സി​സ്റ്റം​സ് എ​ക്സ്പെ​ർ​ട് സി.​ഇ.​ഒ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ ലു​ഹൈ​ദാ​ൻ, റി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ചെ​ലേ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു ക​രു​ളാ​യി, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ബീ​ൽ പാ​ഴൂ​ർ ഫി​ക്ച്ച​ർ കോ​പ്പി​ക​ൾ ക്ല​ബ്ബ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ​ക്ക് കൈ​മാ​റി. ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം മീ​ഡി​യ​വ​ൺ കോ​ഓ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ സ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ കീ​ഴി​ശ്ശേ​രി, തൗ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്മാ​ൻ, സ​ലീം മാ​ഹി, അ​ഫ്താ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ല്യാ​സ്, ഷാ​നി​ദ് അ​ലി, എം.​പി ഷ​ഹ്ദാ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, അ​ഹ്ഫാ​ൻ, അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ മൗ​ണ്ടു എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

    കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടി​ഞ്ഞി സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​വ​താ​ര​ക​നാ​യ നി​സാ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30, ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ റി​യാ​ദ് ദീ​റാ​ബി​ലെ ദു​ർ​റ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ എ​ട്ടു പ്ര​മു​ഖ ടീ​മു​ക​ളാ​ണ് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:RiyadhtrophyfixturesJeddahMediaOne Super Cup
    News Summary - MediaOne Super Cup; Trophy and fixtures to be unveiled in Riyadh and Jeddah
    Similar News
    Next Story
    X