'മീഡിയവൺ സൂപ്പർ കപ്പ്' ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് ഇന്ന് റിയാദിൽtext_fields
റിയാദ്: മീഡിയവൺ സിറ്റിഫ്ലവർ സൂപ്പർ കപ്പ് ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റ് സീസൺ 4 ന് ഇന്ന് (വ്യാഴം) റിയാദിൽ തുടക്കമാവും. രാത്രി 10 മണിക്ക് ദീറാബ് ദുർറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ന് നാല് മത്സരങ്ങളാണ് നടക്കുക. റിയാദിലെ മുൻനിര ക്ലബുകളായ എട്ട് ടീമുകൾ തമ്മിലാണ് പോരാട്ടം. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ പ്രവാസി സ്പോർട്ടിങ് എഫ്.സി, ലാന്റേൺ എഫ്.സിയെ നേരിടും.
11.15 നുള്ള രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ യൂത്ത് ഇന്ത്യ എഫ്.സി, സുലൈ എഫ്.സിയെയും 12.30 നുള്ള മൂന്നാം മത്സരത്തിൽ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എഫ്.സി വാഴക്കാട്, ബ്ലാക് ആൻഡ് വൈറ്റ് റിയാദിനെയും നേരിടും. അവസാന മത്സരത്തിൽ റിയൽ കേരള എഫ്.സി, റോയൽ ഫോക്കസ് ലൈൻ എഫ്.സിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടും. കാൽപന്തുകളിയുടെ എല്ലാ വീറും വാശിയും ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഫുട്ബാൾ പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സെമി, ഫൈനൽ മത്സരങ്ങൾ നവംബർ ആറ്, ഏഴ് തീയതികളിൽ നടക്കും. മത്സരങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.
