Madhyamam
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 8:08 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 8:08 AM IST

    'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്' ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ഇ​ന്ന് റി​യാ​ദി​ൽ
    'മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്' ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന ക്ല​ബുക​ളു​ടെ ലോ​ഗോ​ക​ൾ

    റി​യാ​ദ്: മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സീ​സ​ൺ 4 ന് ​ഇ​ന്ന് (വ്യാ​ഴം) റി​യാ​ദി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​വും. രാ​ത്രി 10 മ​ണി​ക്ക് ദീ​റാ​ബ് ദു​ർ​റ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ ഇ​ന്ന് നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. റി​യാ​ദി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ക്ല​ബു​ക​ളാ​യ എ​ട്ട് ടീ​മു​ക​ൾ ത​മ്മി​ലാ​ണ് പോ​രാ​ട്ടം. ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ്ര​വാ​സി സ്പോ​ർ​ട്ടിങ് എ​ഫ്.​സി, ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി​യെ നേ​രി​ടും.




    11.15 നു​ള്ള ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ഫ്‌.​സി, സു​ലൈ എ​ഫ്.​സി​യെ​യും 12.30 നു​ള്ള മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് എ​ഫ്.​സി വാ​ഴ​ക്കാ​ട്, ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് റി​യാ​ദി​നെ​യും നേ​രി​ടും. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള എ​ഫ്.​സി, റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​ൻ എ​ഫ്.​സി​യു​മാ​യി ഏ​റ്റു​മു​ട്ടും. കാ​ൽ​പ​ന്തു​ക​ളി​യു​ടെ എ​ല്ലാ വീ​റും വാ​ശി​യും ജ്വ​ലി​ച്ചു നി​ൽ​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ആ​കാം​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സെ​മി, ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​വം​ബ​ർ ആ​റ്, ഏ​ഴ് തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ വീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​കം സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

