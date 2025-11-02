Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 8:39 AM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 8:39 AM IST

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ്; റി​യാ​ദി​ൽ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    cancel
    camera_alt

    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സി.​ഇ.​ഒ

    മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​തി​ഥി​ക​ൾ

    ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ന്നു

    റി​യാ​ദ്: കാ​ൽ​പ്പ​ന്ത് ക​ളി​യു​ടെ പോ​രാ​ട്ട​വീ​ര്യ​വും കാ​ല്പ​നി​ക സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും തു​ടി​ച്ചു​നി​ന്ന സി​റ്റി ഫ്ല​വ​ർ മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് സീ​സ​ൺ ഫോ​ർ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ ആ​ദ്യ​റൗ​ണ്ട് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. റി​യാ​ദ് ദീ​റാ​ബ് ദു​ർ​റ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ നാ​ല് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ന്ന​ത്. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മീ​ഡി​യ​വ​ൺ സി.​ഇ.​ഒ മു​ഷ്ത്താ​ഖ് അ​ഹ​മ്മ​ദ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    റി​ഫ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബ​ഷീ​ർ ചെ​ലേ​മ്പ്ര, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സൈ​ഫു ക​രു​ളാ​യി, ടെ​ക്നി​ക്ക​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ക്കീ​ൽ തി​രൂ​ർ​ക്കാ​ട്, മീ​ഡി​യ​വ​ൺ മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ സ്വ​വാ​ബ് അ​ലി, യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ൻ റീ​ജി​യ​ന​ൽ ഹെ​ഡ് ഷ​ഫ്നാ​സ്‌ അ​ന​സ്, അ​റേ​ബ്യ​ൻ ആ​ക്സ​സ് എം.​ഡി ജൗ​ഹ​ർ, ഫ്ര​ണ്ടി സെ​ഗ്മെ​ന്റ് മാ​നേ​ജ​ർ ലു​ഖ്മാ​ൻ സ​ഈ​ദ്, എ​സ്.​ടി.​സി റെ​മി​റ്റ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജ​ർ ആ​സി​ഫ് ഹ​സ​ൻ, ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ​വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ്‌ ജ​മാ​ൽ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി എ​ന്നി​വ​ർ ക​ളി​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ടു. വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ഷി​പ്പി​ന്റെ ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങും വേ​ദി​യി​ൽ ന​ട​ന്നു.

    പ്ര​ഥ​മ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ പ്ര​വാ​സി സ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് എ​ഫ്.​സി​യും ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി​യും ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നി​നെ​തി​രെ മൂ​ന്ന് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി വി​ജ​യി​ച്ചു. ലാ​ന്റേ​ൺ എ​ഫ്.​സി​യു​ടെ സ​ൽ​മാ​ൻ അ​ലി​ക്ക് മാ​ച്ചി​ലെ കി​ങ് പ​ട്ടം ല​ഭി​ച്ചു. യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ എ​ഫ്.​സി​യും സു​ലൈ എ​ഫ്.​സി​യും കൊ​മ്പു​കോ​ർ​ത്ത ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ ഒ​രു ഗോ​ളി​ന് യൂ​ത്ത് ഇ​ന്ത്യ സെ​മി ബ​ർ​ത്ത് ഉ​റ​പ്പാ​ക്കി. നി​യാ​സ് ക​ളി​യി​ലെ താ​ര​മാ​യി. ശ​ക്ത​രാ​യ ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് വാ​ഴ​ക്കാ​ടും ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റും

    ത​മ്മി​ൽ ന​ട​ന്ന മൂ​ന്നാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ബ്ലാ​ക് ആ​ൻ​ഡ് വൈ​റ്റ് താ​രം ശി​വ​ദാ​സ് നേ​ടി​യ ഏ​ക​പ​ക്ഷീ​യ​മാ​യ നാ​ല് ഗോ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ബ്ലാ​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് വാ​ഴ​ക്കാ​ടി​നെ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ശി​വ​ദാ​സ് ക​ളി​യി​ലെ കി​ങ് ഓ​ഫ് ദി ​മാ​ച്ച് പു​ര​സ്കാ​ര​വും സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കി. അ​വ​സാ​ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റി​യ​ൽ കേ​ര​ള​യും റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​നും മു​ഴു​വ​ൻ സ​മ​യ​വും പോ​രാ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും ല​ക്ഷ്യം കാ​ണാ​നാ​വാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ ടൈ ​ബ്രേ​ക്ക​റി​ലൂ​ടെ റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​ൻ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. റോ​യ​ൽ ഫോ​ക്ക​സ് ലൈ​ൻ താ​രം സ​ൽ​മാ​ൻ ഫാ​രി​സാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യി​ലെ കേ​മ​ൻ.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ ന​ബീ​ൽ പാ​ഴൂ​ർ, അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഫൈ​സ​ൽ കൊ​ല്ലം, സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യി​ക​ളാ​യ അ​ഹ്ഫാ​ൻ, ആ​ഷി​ഖ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ, വ​ള​ന്റി​യ​ർ ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ ഹി​ഷാം അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ, വൈ​സ് ക്യാ​പ്റ്റ​ൻ പി.​എം ജ​വാ​ദ്, അ​ഫ്താ​ബു​റ​ഹ്മാ​ൻ, ഇ​ൽ​യാ​സ് (മീ​ഡി​യ​വ​ൺ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. നി​സാ​ർ വാ​ണി​യ​മ്പ​ലം, സ​ലീം ചാ​ലി​യം എ​ന്നി​വ​ർ അ​വ​താ​ര​ക​രാ​യി​രു​ന്നു. സൗ​ദി റ​ഫ​റി അ​ലി സ​ഹ്ദ് സാ​ലി​ഹ് അ​ൽ ദ​മീ​ജ് അ​ൽ ഖ​ഹ്താ​നി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ക​ളി​യു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:mediaoneRiyadhSaudi NewsSuper Cup
    News Summary - MediaOne Super Cup; First round of matches completed in Riyadh
    Similar News
    Next Story
    X