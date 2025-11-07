Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightSaudi Arabiachevron_rightമീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ...
    Saudi Arabia
    Posted On
    date_range 7 Nov 2025 10:23 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Nov 2025 10:23 AM IST

    മീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ; കലാശപ്പോരിന് നിറം പകരാൻ റിസ്‌വാനും ഫാത്തിമ ജബ്ബാറും

    text_fields
    bookmark_border
    മീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ൽ; കലാശപ്പോരിന് നിറം പകരാൻ റിസ്‌വാനും ഫാത്തിമ ജബ്ബാറും
    cancel
    camera_alt

    റി​സ്‌​വാ​ൻ,ഫാ​ത്തി​മ ജ​ബ്ബാ​ർ

    റി​യാ​ദ്: മീ​ഡി​യവ​ൺ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ക​ലാ​ശ​പ്പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് നി​റം പ​ക​രാ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ കൊ​ണ്ട് വാ​യു​വി​ൽ അ​മ്മാ​ന​മാ​ടു​ന്ന ഫ്രീ​സ്‌​റ്റൈ​ൽ ഫെ​യിം റി​സ്‌​വാ​നും സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ ത​രം​ഗ​മാ​യ ഗാ​യി​ക ഫാ​ത്തി​മ ജ​ബ്ബാ​റും റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തു​ന്നു. ദീ​റാ​ബി​ലെ ദു​ർ​റ സ്​​റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ വ​ൺ സി​റ്റി​ഫ്ല​വ​ർ സൂ​പ്പ​ർ ക​പ്പ് ഫൈ​ന​ലി​ലാ​ണ് യു​വ​താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​വും ക​ലാ​കാ​യി​ക പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളും. എ​ല്ലാ വ​ർ​ഷ​വും ടൂ​ർ​ണ​മെൻറു​ക​ളി​ൽ പു​തു​മ​ക​ൾ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​റു​ള്ള സം​ഘാ​ട​ക​ർ പു​തി​യ അ​തി​ഥി​ക​ളു​മാ​യാ​ണ് രം​ഗ​ത്ത് വ​രു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം കേ​ര​ള ബ്ലാ​സ്​​റ്റേ​ഴ്‌​സ് മു​ൻ കോ​ച്ച് ഇ​വാ​ൻ വു​കോ​മ​നോ​വി​ച്ച് ആ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യാ​തി​ഥി.

    ത​​ന്റെ മാ​ന്ത്രി​ക​ക്കാ​ലു​ക​ൾ കൊ​ണ്ട് ഫ്രീ​​സ്​​റ്റൈ​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന റി​സ്‌​വാ​ൻ ഇ​ന്ന് മ​ല​യാ​ള​ത്തി​​ന്റെ​യും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യും അ​തി​രു​ക​ൾ ഭേ​ദി​ച്ച താ​ര​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്നു. അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​​ന്റെ ഫു​ട്ബാ​ൾ ക​ഴി​വു​ക​ൾ അ​ത്ഭു​ത​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്. സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​ഫ​ഷ​നൽ താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പോ​ലും ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത അ​ഭ്യാ​സ​ങ്ങ​ൾ കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്നു. പ​ന്ത് കൈ​ക​ളി​ലും മൊ​ബൈ​ലി​ൽ വെ​ച്ചും ക​റ​ക്കു​ന്നു. അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ മെ​യ് വ​ഴ​ക്ക​ത്തോ​ടെ ബോ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള ച​ല​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ണി​ക​ളെ അ​തി​ശ​യി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മാ​യി ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് കാ​ഴ്ച​ക്കാ​രാ​ണ് ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ ഫോ​ളോ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഒ​ടു​വി​ൽ അ​ർ​ജ​ൻ​റീ​നി​യ​ൻ ഫു​ട്ബാ​ൾ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​​ന്റെ​യും മെ​സ്സി​യു​ടെ​യും ക്ഷ​ണം സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഖ​ത്ത​ർ ലോ​ക​ക​പ്പി​ലെ​ത്തി​യ​തും റി​സ്‌​വാ​ന്റെ സ്വ​പ്ന​സാ​ക്ഷാ​ത്കാ​ര​മാ​യി​രു​ന്നു.

    റി​സ്‌​വാ​ന്റെ വ​ര​വ് റി​യാ​ദി​ലെ ഫു​ട്‌​ബാ​ൾ പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്ക് ഹ​രം പ​ക​രും. ഒ​പ്പം സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ലെ ന്യൂ​ജെ​ൻ പാ​ട്ടു​കാ​രി​യും ഹ​നാ​ൻ ഷാ ​ട്രൂ​പ്പി​ലെ അം​ഗ​വു​മാ​യ ഫാ​ത്തി​മ ജ​ബ്ബാ​റി​െൻറ ഗാ​ന​ങ്ങ​ളും കു​രു​ന്നു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫൈ​ന​ൽ ച​ട​ങ്ങു​ക​ൾ​ക്ക്​ പൊ​ലി​മ പ​ക​രും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsSaudi ArabiaMediaOne Super Cup
    News Summary - MediaOne Super Cup Final; Rizwan and Fatima Jabbar to add color to the final battle
    Similar News
    Next Story
    X