Madhyamam
    Saudi Arabia
    17 Nov 2025 1:47 PM IST
    17 Nov 2025 1:47 PM IST

    മീഡിയവൺ ‘ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് മബ്‌റൂക്’ റിയാദ് എഡിഷന് സമാപനം

    മീഡിയവൺ ‘ഗൾഫ് ടോപ്പേഴ്സ് മബ്‌റൂക്’ റിയാദ് എഡിഷന് സമാപനം
    മീ​ഡി​യ​വ​ൺ ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് മ​ബ്‌​റൂ​ക് പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്​

    റി​യാ​ദ്: ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​െൻറ ഭാ​ഗ​മാ​യി മീ​ഡി​യ വ​ൺ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗ​ൾ​ഫ് ടോ​പ്പേ​ഴ്സ് മ​ബ്റൂ​ക് അ​വാ​ർ​ഡ് റി​യാ​ദ് എ​ഡി​ഷ​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    മ​ല​സ് ലു​ലു ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റൂ​ഫ് അ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ മ​ന്ത്രാ​ല​യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ, ലു​ലു ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ​സ്, പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ, മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​യം​ഗ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    10, പ്ല​സ് ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളി​ൽ 90 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​നു​മോ​ദ​നം. 200ഓ​ളം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളും പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​വും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ മു​ൻ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​അ​ലി ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഫ​ർ​ഹാ​ൻ പ​രി​പാ​ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രം​ഗ​ത്തെ നേ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളെ​യും അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ന്ന മീ​ഡി​യ വ​ൺ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ലാ​ഘി​ച്ചു. മീ​ഡി​യ വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സി​ദ്ദി​ഖ് ജ​മാ​ൽ ഡോ. ​ഫ​ർ​ഹാ​ന് ആ​ദ​ര​ഫ​ല​കം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ഹാ​രി​സ് (ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്), റ​യാ​ൻ അ​ൽ ബ​ഹു​ത്ത് (അ​ൽ റാ​ജ്ഹി ബാ​ങ്ക്), ന​മി​ൽ ടി. ​നാ​സ​ർ, ബി​ബി​ൻ രാ​ജ് (ലു​ലു), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ നി​സാ​മു​ദ്ദീ​ൻ (ബ്ലൂ ​ലൈ​ൻ), വി.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ (ഇ​സ്മ പോ​ളി​ക്ലി​നി​ക്), സ​ദ്റു​ദ്ദീ​ൻ, തൗ​ഫീ​ഖ് റ​ഹ്​​മാ​ൻ, അ​ഷ്‌​റ​ഫ്‌ കൊ​ടി​ഞ്ഞി (മീ​ഡി​യ വ​ൺ കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി), പ്രാ​യോ​ജ​ക​രാ​യ ഷ​ർ​സാ​ദ്, ജാ​സി​ർ ഹു​സൈ​ൻ, അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​ഹ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    മീ​ഡി​യ വ​ൺ ചീ​ഫ് ക​റ​സ്പോ​ണ്ട​ൻ​റ്​ അ​ഫ്താ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. താ​ജു​ദ്ദീ​ൻ ഓ​മ​ശ്ശേ​രി, എം.​പി. ഷ​ഹ്ദാ​ൻ, ല​ബീ​ബ് മാ​റ​ഞ്ചേ​രി, ഫ​ജ്‌​ന, സാ​ബി​റ, ഇ​ൽ​യാ​സ് (മീ​ഡി​യ വ​ൺ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു.

